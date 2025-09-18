Украина и США могут удвоить давление на РФ, 'спасательный круг' Путина уже под ударом, - Forbes

Давление на Кремль растет: Киев бьет по нефтепереработке, Вашингтон - по нефтяному экспорту.

Украина и США могут усилить давление на Кремль, когда дроны и санкции ударяют по "спасательному кругу" российской экономики, пишет Forbes.

Украинская кампания ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше подрывает экономические основы Москвы. По словам Люка Коффи, старшего научного сотрудника Института Гудзона, нынешняя динамика дает администрации Дональда Трампа шанс объединить экономические санкции с "кинетической кампанией Киева", чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

"Экспорт российской нефти остается ее экономическим спасательным кругом. Именно поэтому президент Трамп так много внимания уделяет этому вопросу", - подчеркнул Коффи.

Украинские дроны выводят из строя нефтяную инфраструктуру РФ

Удары ВСУ уже повредили от 17 до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России. На прошлой неделе беспилотники добрались до объекта в 1500 км от границы. Это не только вызвало топливный кризис, но и заставило Кремль распределять дефицитные средства ПВО, уменьшая их количество на фронте.

Цены на топливо внутри России выросли примерно на 25%, а дефицит особенно ощущается в отдаленных регионах и в оккупированном Крыму.

Санкции и кризис в Москве

К этому экономическому удару присоединяются и западные санкции, которые толкают российские компании к бартеру в стиле 1990-х - зерно и лен обменивают на китайские авто и стройматериалы. Бюджетный дефицит вырос в 150 раз и достиг 4,2 трлн рублей.

Независимый "Левада-центр" зафиксировал: 66% россиян теперь поддерживают идею мирных переговоров - рекордно высокий показатель. Лишь 27% выступают за продолжение войны.

"Давид против Голиафа"

"Самым большим активом России всегда были ее размеры. Но с появлением нового арсенала дронов это преимущество превращается в слабость. России не хватает средств, чтобы прикрыть всю территорию", - объясняет Коффи.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает:

"Современная война - это война ресурсов, а Украина - это Давид, который пытается найти слабые места Голиафа".

Новый экономический удар по РФ

Как сообщал УНИАН, США и Европа не могут прийти к согласию по санкциям против России. Сначала европейские правительства давили на Дональда Трампа, чтобы он ужесточил санкционные ограничения, но затем американский лидер перевернул ситуацию, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая. Сейчас европейские лидеры пытаются найти решение.

Взамен ЕС готовится ввести новые санкции против Кремля. Как информирует Politico, ожидалось, что Европейская комиссия опубликует свой 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября, но на фоне давления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Евросоюз с требованием сократить зависимость от российской нефти "поставили Брюссель в тупик, усложнив процесс".

