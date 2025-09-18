Сейчас российские оккупанты пытаются окружить Константиновку, ведь это важный транспортный узел, который имеет большое значение для обороны Донецкой области, пишет Радио Свобода.
По словам украинских военных, ситуация в городе меняется довольно часто. Чуть больше месяца назад в Константиновке еще работал продуктовый киоск, тогда как сейчас даже днем заезжать в город опасно.
Приводятся данные местных властей, что в городе продолжают проживать более 6000 человек. Указывается, что недавно там прекратила свою работу последняя больница, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны российских военных оказывать медицинскую помощь в здании стало невозможно.
Съемочную группу в городе сопровождал военный с позывным "Волк". Он имеет ружье, которое используется в качестве защиты от российских дронов.
"Дроны - это главная опасность, главная угроза, и ружье - это единственное эффективное оружие. Если раньше могли спрятаться за РЭБом, то сейчас - бесполезно. Есть "матки", которые выпускают на оптоволокне дроны, есть дроны, которые сами работают на оптоволокне, они наносят очень много вреда, и ружья - это единственный вариант", - рассказал он.
Военный рассказал журналистам, что Константиновка имеет очень важное значение, поэтому украинские военные пытаются удержать город любой ценой, а российские оккупанты - захватить.
"Город в любом случае надо держать, это высота. Держится и будет держаться. Сдать его - нет вариантов. Если враг получит высоту, у него стратегическое преимущество. Вы видели, мы по двум горам поднимались, когда ехали сюда. Представьте себе, сколько территорий может упасть, как только они возьмут этот город", - отметил "Волк".
Он пояснил, что если враг захватит Константиновку, следующей их целью станет Краматорск. Однако, в случае потери Константиновки, бои снизу вверх будет невозможно ни принимать, ни вести.
"То есть для врага это будет очень удобно. Поэтому мы не можем отдать этот город", - добавил военный.
Издание отмечает, что местным жителям помощь оказывают военные и полицейские. Они также проводят эвакуацию людей.
Из-за очередного обстрела города, съемочная группа решила выезжать. Российские военные обстреливают город артиллерией и реактивными системами залпового огня. Последняя такая массированная атака продолжительностью почти час привела к гибели трех местных жителей, еще семеро получили ранения. Генеральная прокуратура Украины расследует такие удары как военные преступления.
Ранее УНИАН сообщал, что аналитики сообщили, что украинским военным удалось на Сумском направлении отбросить российских оккупантов возле приграничных населенных пунктов Константиновка и Новоконстантиновка в Хотинской поселковой общине. В то же время, враг оккупировал на Новопавловском направлении населенный пункт Темировка Гуляйпольской городской общины Запорожской области. Кроме этого, как отмечают аналитики, врагу удалось продвинуться в Купянске Харьковской области и возле Новоивановки.
Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прогнозирует, что в ближайшие месяцы украинских военных ждет решающая битва за подконтрольную территорию Донецкой области. Дикий добавил, что всю осень враг будет пытаться захватить четыре крупных украинских города, а именно, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. Военный объяснил, что им критически нужен контроль над Донбассом, как стартовая линия для любых потенциальных переговоров.