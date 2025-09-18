Пользователям iOS 18 лучше повременить с апдейтом.

Владельцы iPhone массово жалуются на слишком быструю разрядку аккумулятора своих гаджетов после установки iOS 26. Некоторые iPhone садятся буквально за несколько часов, пишут в соцсетях.

Помимо этого поступают сообщения о перегреве смартфонов, зависании приложений и "подтормаживаниях" экрана. О проблемах сообщают, в том числе владельцы iPhone 17 Pro Max – самой мощной модели iPhone.

Apple не стала игнорировать эти жалобы и крайне оперативно опубликовала официальный пресс-релиз с объяснением причин неполадок. Компания утверждает, что это нормальное явление: после крупных обновлений система выполняет фоновую оптимизацию – индексирует файлы, перестраивает данные, адаптирует новые функции – что временно повышает нагрузку на батарею и процессор.

После завершения процесса настройки время автономной работы устройства должно вернуться к нормальным значениям. Но как долго этот процесс продлится, не упоминается.

Владельцам iPhone, которые все еще "сидят" на iOS 18, специалисты советуют подождать пару-тройку недель до стабильной версии в духе 26.0.3, где, как минимум, будет устранено большинство недочетов.

iOS 26 стал самым крупным обновлением Apple за последнее десятилетие. Апдейт принес множество нововведений, включая "стеклянный" дизайн Liquid Glass, обновленный экран блокировки и функцию перевода в реальном времени для нескольких приложений.

Обновиться до iOS 26 могут владельцы iPhone 11 и новее, а также обладатели iPhone SE 2020, iPhone SE 2022 и iPhone 16e. Пользователи устаревших iPhone XS и iPhone XR в этом году остались без апдейта.

Bloomberg рассказывал, что iOS 26 подготовит почву для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет выделяться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

