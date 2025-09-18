Сейчас известно о деоккупации 160 квадратных километров, рассказал президент.

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Донецкой области, в районе Покровска и Доброполья. Об этом в своем Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери. Был сегодня первый доклад Главкома Сырского по результатам. За время от начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта. Существенно пополнили наш обменный фонд - почти сотня уже есть российских пленных, будут еще", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас Силы обороны Украины уже освободили семь населенных пунктов, а еще девять зачистили от российских оккупантов.

"Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели - уже более двух с половиной тысяч, из них более 1300 россиян - убиты", - добавил Зеленский.

Ранее президент также сообщал, что российские захватчики готовят две стратегические наступательные кампании осенью. В то же время он добавил, что Силы обороны Украины разрушили планы РФ относительно двух других наступательных кампаний.

В то же время президент также заявлял, что россияне понесли огромные потери во время своего наступления летом 2025 года. И поэтому сейчас РФ не способна проводить крупные наступательные операции.

Между тем аналитики DeepState ранее сообщили о продвижении РФ в Купянске и неподалеку от города. Также российские оккупанты продвигались на востоке Запорожской области, отмечают эксперты.

