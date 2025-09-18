Главной героине снова придется действовать в стрессовых условиях.

Netflix представил первый трейлер третьего сезона политического триллера "Дипломатка", премьера которого состоится 16 октября.

Как сообщает Tudum, зрителей ждут конституционный кризис, новые персонажи и возможные катастрофические последствия для мира. Шоуранер проекта Дебора Кан отмечает, что главная героиня Кейт проявляет свои лучшие качества именно в экстремальных условиях:

"Ни один союз не длится вечно. "Дипломатка" возвращается 16 октября, только на Netflix".

В трейлере показали харизматичного незнакомца, с которым у Кейт, похоже, завязывается новая связь. Его сыграл ирландский актер Эйдан Тернер, известный благодаря участию в "Тюдорах" и трилогии "Хоббит".

"The Diplomat" - это американский политический триллер, созданный Деборой Кан. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2023 года.

В центре сюжета - Кейт Уайлер (Кэри Расселл), новоназначенный посол США в Великобритании, которая вынуждена балансировать между дипломатическими кризисами, международной политикой и сложными отношениями со своим харизматичным, но проблемным мужем.

Сериал получил положительные отзывы за динамичный сюжет и игру актеров, в том числе Расселл, которая получила номинацию на "Эмми".

