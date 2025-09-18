Это грубое нарушение законодательства о нотариальной тайне и прав граждан, отметили в Нотариальной палате.

Во время тестирования электронной экосистемы "е-Нотариат" произошла утечка информации украинцев. В открытый доступ попали настоящие данные доверенностей и завещания. Об этом сообщает пресс-служба Нотариальной палаты Украины (НПУ).

"В ходе работы с учебной версией системы "е-Нотариат" стали доступными настоящие данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Нотариальной палаты отметили, что это грубое нарушение законодательства о нотариальной тайне и прав граждан. В НПУ выразили готовность присоединиться к обработке предложений и замечаний для урегулирования ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования "е-Нотариата".

Отмечается, что письмо с требованием защитить нотариальную тайну и остановить тестирование системы "е-Нотариата" было направлено главе Минцифры Михаилу Федорову и главе Минюста Герману Галущенко.

В то же время в Министерстве цифровой трансформации отрицают информацию об утечке из "е-Нотариата" персональных данных украинцев.

"Информация об утечке персональных данных украинцев во время тестирования системы е-Нотариата не соответствует действительности. Важно понимать: нотариусы в своей работе ежедневно пользуются реестрами доверенностей и наследственных дел и работают с этими данными на законных основаниях с соблюдением правил нотариальной тайны", - отметили в переданном УНИАН релизе от Минцифры.

В ведомстве добавили, что в течение первого этапа тестирования с 3 по 16 сентября систему опробовали около 2 тысяч нотариусов и предоставили более 250 предложений.

"е-Нотариат" - что известно

2 сентября в Украине презентовали новую электронную экосистему "е-Нотариат", которая должна объединить все нотариальные реестры в одну защищенную платформу нового поколения. В частности, украинцы смогут оформлять доверенности просто со смартфона через "Дію".

Тогда сообщалось, что с 3 сентября все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.

