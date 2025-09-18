УНИАН делится впечатлением о новой работе от режиссера-визионера Когонады.

18 сентября 2025 года в украинский прокат выходит романтическое фэнтези "Большое смелое красивое путешествие" (A Big Bold Beautiful Journey), в котором Колин Фаррелл и Марго Робби сыграли разочарованных в жизни одиночек, получающих второй шанс. Каким получился новый фильм от режиссера-визионера Когонады, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета – двое одиноких людей 30-40 лет, Дэвид и Сара, жизнь которых давно уже встала на паузу. Обремененные непосильным грузом личных разочарований и драм, они уже утратили надежду на что-то светлое и искреннее. Более того, они даже и не уверены, что вообще этого заслуживают.

Благодаря случаю и небольшому вмешательству извне, они знакомятся на свадьбе общих знакомых. Между ними мгновенно вспыхивает искра, однако страх очередной неудачи и боли не дает им двигаться дальше на встречу друг другу.

Но тут снова вмешиваются загадочные силы, и теперь уже Дэвид и Сара едут в старенькой машине в "Большое смелое красивое путешествие", во время которого они наталкиваются на магические двери, дающие им возможность снова пережить судьбоносные моменты из их жизней. Это путешествие дает им шанс вспомнить, какими светлыми и открытыми людьми они когда-то были, помогает поверить в себя и не бояться рисковать. Но одновременно они вспоминают о своих наиболее болезненных ошибках и трагических моментах, которые сделали их одинокими и циничными.

Впрочем, смогут ли они воспользоваться вторым шансом на счастье, подаренным им судьбой?

Актеры и персонажи

Главные роли в фильме сыграли оскаровские номинанты Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Барби", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды в ... Голливуде") и Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", "Бэтмен", сериалы "Настоящий детектив", "Шугар", "Пингвин").

Актеры очень органично смотрелись в своих ролях и между ними действительно можно было увидеть химию. Они красивые, харизматичные и очень талантливые, поэтому наблюдать за их игрой было сплошным удовольствием – что Фарреллу, что Робби уже не стоит никому доказывать, что они первоклассные актеры, поэтому, кажется, они просто наслаждались этим путешествием.

Также в картине можно будет увидеть Фиби Уоллер-Бридж ("Прощай, Кристофер Робин", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", "Воображаемые друзья", сериал "Дрянь"), Лили Рэйб (почти все сезоны сериала-антологии "Американская история ужасов"), Джоди Тернер-Смит ("После Янга", сериалы "Анна Болейн", "Плохая обезьяна", "Агентство"), Билли Магнуссена ("Взлет", "Дом у дороги", "Лило и Стич", сериал "Черное зеркало") и другие.

О режиссере

Снял фильм американский режиссер южнокорейского происхождения Когонада, которого критики обычно хвалят за его узнаваемую визуальную эстетику. В частности, он снял ленты "Колумбус" (2017) и "После Янга" (2021) – в последнем главную роль также сыграл Колин Фаррелл. Помимо этого, в его активе отдельные эпизоды сериалов "Патинко" (2022) и "Аколит" (2024).

В случае с "Большим смелым красивым путешествием" он не изменил себе и снова выдал зрителям невероятно яркую, насыщенную и эстетическую картинку, впрочем, общий темп картины мог показаться некоторым из зрителей слишком медленным.

Реакция на фильм

Первые отзывы критиков о фильме довольно прохладные. Критики хвалят картинку за визуальную составляющую и актерскую игру, но критикуют за темп, пустоту и вторичность. Кроме того, очевидно произошло определенное неоправдание ожиданий – кто-то ожидал более глубокого кино с акцентом на детали, а получил довольно прямолинейное повествование. В то же время, кто-то жаловался, что фильм оказался совсем некомедийным, а довольно грустным.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 45% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 44 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Автор УНИАН будет менее категоричным по одной причине – большой любви и уважению к исполнителям главных ролей, Колину Фарреллу и Марго Робби. Это тот случай, когда для определенных зрителей вполне достаточно появления на экране любимых актеров, которые при этом выдают замечательный перформанс, а на остальное уже как-то плевать – уже только за их игру фильму хочется поставить оценку повыше. Поэтому если у вас такой же уровень восторга от игры Фаррелла и Робби, то можете смело идти на кино.

Кроме того, фильм очень красивый визуально – здесь яркие, прекрасно подобранные цвета, красивые интерьеры и костюмы. А еще невероятные пейзажи.

В то же время лента имеет довольно неравномерный ход событий – и где-то под конец начинает казаться несколько затянутой (и это при том, что финальный хронометраж у нее едва дотягивает до 1 часа 40 минут). Фильм начинается как многообещающее яркое приключение, но постепенно превращается в грустную историю о том, как взрослые одинокие люди сами себя наказывают за ошибки прошлого. Однако вывод из всего этого слишком упрощенный – в реальной жизни совет "просто будь более открытым" в таких тяжелых случаях не работает.

В общем же, субъективно-объективно автор этого обзора не очень согласен со столь низкими реакциями уважаемых международных критиков (ну серьезно, мы видели фильмы гораздо хуже с лучшими оценками). Вероятно, здесь сработал эффект слишком высоких ожиданий – Когонада зарекомендовал себя как интеллектуальный режиссер, внимательный к деталям и мастер намеков. Однако "Большое смелое красивое путешествие" – это довольно прямолинейное кино с вполне предсказуемым развитием событий. Поэтому зритель, который ожидает более "высокого искусства", в итоге может быть разочарован, тогда как для более мейнстримового зрителя фильм может быть недостаточно легким и развлекательным.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

