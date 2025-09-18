Сооружение-рекордсмен появилось в Одесской области.

В Одесской области построили уникальный для Украины лабиринт из раковин рапанов. Сооружение сразу же было занесено в книгу рекордов. Об этом сообщила в Фейсбук руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, лабиринт из ракушек рапанов находится в парке для семейного отдыха "Нью Васюки" в селе Молодежное. Длина всех перегородок лабиринта почти полкилометра - 486 погонных метров, толщина стен - 25 см. Площадь лабиринта 911,3 кв. м.

"Более 134 тонн ракушек сформировали эту удивительную локацию, аналогов которой нет. Ракушки свозились сюда со всех морских берегов, куда их выбивало штормами. Далее они под солнечными лучами очищались, осушались и выветривались. Этот процесс длился годами и требовал большого терпения... Результатом стал рекорд Украины "Первый лабиринт из ракушек рапанов", - отметила Ветрова.

Другие украинские рекорды

Напомним, в Запорожье 7-летняя девочка установила национальный рекорд в номинации "Самая молодая воздушная гимнастка, которая выполняет вис на одной пятке". Девочка воспитывается в семье цирковых артистов, на арене - с трех лет. Тренирует Настю мама - бывшая воздушная гимнастка Виктория Горбацевич. Под ее руководством дочь уже второй раз стала рекордсменкой Украины. Первый рекорд поставлен в 4-летнем возрасте - "Самой молодой воздушной гимнасткой, которая выполняет вис на шее".

Ранее в Одессе маленькая девочка установила рекорд в плавании. Эмма Клочкова за 3 минуты 29 секунд проплыла в бассейне 25 метров в возрасте 2 года 4 месяца. Вес ребенка на то время был 11 кг, рост 88 см.

