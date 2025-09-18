Текущая курсовая ситуация зависит от ряда экономических факторов.

Курс доллара в Украине на следующей неделе будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, что будет соответствовать уровню предыдущих недель. Курс европейской валюты же зависит от соотношения доллара к евро на мировых рынках и может колебаться в более широком диапазоне - 47,5-49 гривни.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Возможное внешнеполитическое давление и вопрос завершения горячей фазы войны потенциально весомый раздражитель для валютного рынка. Однако, по моему убеждению, все же в последнюю декаду сентября главными факторами, от которых будет зависеть текущая курсовая ситуация сугубо экономические", - сказал банкир.

Среди таких факторов он назвал уровень инфляции, развитие основных отраслей, объемы будущих траншей макрофинансовой помощи и переговоры о финпомощи на 2026 год, а также курсовой прогноз доллара на следующий год, который будет закладываться в бюджет страны. Напомним, что Кабмин предлагает закрепить средневзвешенный курс в проекте госбюджета на уровне 45,7 грн/долл.

"Можем предположить, что на рынке будет царить "переменчивое спокойствие": курсовые показатели будут меняться несущественно, а Нацбанк при необходимости снять потенциальное напряжение может применить механизм валютных интервенций", - отметил Лесовой.

Колебания курса доллара, по его расчету, будут происходить в пределах 41,2-41,5 грн/долл. При этом сохранится минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка, то есть коридор останется на уровне нескольких предыдущих недель. Ожидается, что объем валютных интервенций не превысит 600-800 миллионов долларов, а это приемлемый еженедельный показатель.

Что касается европейской валюты, то, как и раньше, в Украине она будет зависеть от соотношения доллара к евро на мировых рынках. По словам Лесового, предсказать, что в конкретные дни или часы может повлиять на эти котировки, крайне трудно - от цен на нефть до глобальных военных и экономических угроз.

"Мы ожидаем, что соотношение сохранится в промежутке 1,15-1,2, что для украинского курса будет означать колебания евро в пределах 47,5-49 грн", - говорит эксперт.

По его прогнозу, с 22 по 28 сентября коридоры валютных изменений составят 41,2-41,5 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,5 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на наличном рынке).

При этом средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на следующей неделе ориентируемся прежде всего на экономику и действия Нацбанка: курсовые показатели будут оставаться на привычном уровне, вряд ли возникнут непреодолимые обстоятельства, способные резко изменить существующий "успокаивающий" тренд", - резюмировал банкир.

