Россияне по примеру Украины начали использовать легкомоторную авиацию против БПЛА.

Дорогостоящие комплексы "Панцирь-С1", которыми так хвастает РФ, фактически беспомощны против дронов. Более того, зенитно-пушечных комплексов попросту не хватает, чтобы "закрыть" 17 млн кв. км российской территории, заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

В частности, он на "Radio NV" также рассказал, есть ли рациональность в том, что РФ против украинских дронов начала использовать спортивно-тренировочные самолеты Як-52, так как зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" показали в этом свою неэффективность. По его словам привлечение таких самолетов – правильная идея, и Украина их использует уже достаточно давно. Свитан пояснил, что, когда на смену иранским "Шахедам" в РФ пришла российско-китайская "Герань", это означало масштабирование производства.

"Против сотен летательных аппаратов та система противовоздушной обороны, которая у нас была, на данный момент, неэффективна. Как неэффективны, в том числе те же "Панцири", — подчеркнул эксперт.

Эти ракетно-пушечные комплексы разрабатывали исключительно против серьезных аэроцелей, типа крылатых ракет и самолетов.

"Почему "Панцирь" россияне начали ставить на постаменты? Потому что он просто не видит дрон, который идет на предельно малой высоте. Он просто не видит, а когда видит, уже поздно. То есть, есть куча проблем, просто пытались применить эти зенитно-ракетные комплексы по несвойственным для них целям. Вот и все. То есть, "затыкали дырки" не теми средствами", — отметил Свитан.

И добавил, что на всю Россию таких систем ПВО нужно очень много:

"На всю Россию их просто не отстроят - 17 млн кв. км "Панцирями" не закроешь".

Проблемы российской ПВО

Напомним, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что у противовоздушной обороны России много дыр и она похожа на "швейцарский сыр".

По его словам, к началу полномасштабного вторжения Москва была способна закрыть только 40% своих стратегических объектов, а за несколько лет войны большое количество вражеских средств противовоздушной обороны было уничтожено ЗСУ, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

Храпчинский добавил, что россияне в настоящее время пытаются решить вопрос с "закрытием" неба, поэтому "окно возможностей" у Сил обороны может закрыться.

