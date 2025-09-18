Курс гривни к евро установлен на уровне 48,78 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,78 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,21/41,24 грн/долл., а евро - 48,71/48,74 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 сентября вырос на 2 копейки и составляет 41,37 гривни за доллар, а курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,15 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,77 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара в Украине до 28 сентября будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, что будет соответствовать уровню предыдущих недель. Курс европейской валюты же зависит от соотношения доллара к евро на мировых рынках и может колебаться в более широком диапазоне - 47,5-49 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: