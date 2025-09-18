Дэвид также рассказал, хотел ли поговорить по-мужски на эту тему с Александром.

Украинский певец и муж продюсера Елены Мозговой - Дэвид Аксельрод - впервые высказался о ее браке с Александром Пономаревым.

В частности, артист отреагировал на слова жены относительно абьюза в отношениях с бывшим в недавнем интервью Алине Доротюк.

"Конечно, я все знал. Говорить об этом в интервью или нет - Елена со мной не советовалась. Она может говорить о чем захочет, так же и я", - рассказал Дэвид в комментарии ТСН.ua.

Видео дня

Певец добавил, что никогда не думал говорить на эту тему с Александром, ведь это уже все осталось в прошлом.

"Она говорила, что он того не стоит... Смотрите, это же история их. Конечно, можно было прийти, попробовать набить морду или еще что-то. Я говорю, чего попробовать, потому что я знаю, что он - боксер. А я не боксер, просто у меня планка падает и все. Но оно же не решит проблемы. Можно убить, можно побить, можно покалечить человека, но самой проблемы, то, что оно уже было, то, что оно в нем осталось, это не изменит. Она это сделала наконец для того, чтобы люди не воспринимали только обложку, а чтобы чувствовали себя, чтобы не молчали, разговаривали", - подчеркнул артист.

К слову, Алена Мозговая ранее откровенно рассказала свою версию того, что стало настоящей причиной расставания с Пономаревым. Пара прожила вместе почти 10 лет и у них есть общая дочь. По словам продюсера, она пережила абьюз в отношениях с певцом.

Напомним, ранее 30-летняя дочь Мозговой после каминг-аута показала свою избранницу.

Вас также могут заинтересовать новости: