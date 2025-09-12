Жители стран с высоким уровнем влажности научились бороться с грибком.

Есть много причин, почему появляется плесень на стенах - высокий уровень влажности, плохая вентиляция, нарушения в процессе утепления стен и так далее. Люди, которые живут в Ирландии и других странах, где постоянно льют дожди, знают, как убрать грибок и предотвратить его появление.

Как убрать плесень на стенах - эффективный лайфхак

Плесень - огромная проблема всех ирландских домов, особенно если речь идет о старом фонде. Причины банальны - высокая влажность, сырость, холод, а также трудности с отоплением. Дело в том, что в ирландских домах нет централизованного отопления, жителям приходится ставить индивидуальные системы. Из-за низкой энергоэффективности домов приходится отапливать жилище больше и дольше, чтобы хоть немного его обогреть. Цена за газ и электрику высокая, поэтому ирландцы, собственно, как и англичане, экономят. Они предпочитают одеваться теплее дома, а не включать отопительную систему "на всю", и хотя такой подход может согреть человека, стены все равно остаются холодными и мокрыми, на них быстро распространяется грибок.

Первое средство от плесени и грибка на стенах, по мнению ирландцев - это открытое окно. Да, его нужно открывать каждый день, особенно зимой, и оставлять в таком положении как минимум на час-два. Таким образом жители острова создают дополнительную циркуляцию воздуха в помещении, проветривая его.

Второй шаг - завести привычку сушить мокрые вещи только на улице или в сушилке. Ни в коем случае нельзя развешивать белье в помещении, это приводит к высокому уровню влажности. Отсыревший холодный дом - идеальный вариант для грибка.

В холодное время года, когда идут дожди, нужно регулярно убирать конденсат с окон. Ирландцы используют специальный пылесос или салфетку, в Украине можно обойтись тряпкой или бумажным полотенцем. Главное - не допускать, чтобы конденсат скапливался внизу оконной рамы или на подоконнике.

Во время готовки обязательно важно включать вытяжку и открывать окно, чтобы запахи уходили в воздуховод, но не оставались в помещении. То же самое касается и лишней влажности, которую выделяют блюда - если вы что-то варите, жарите или тушите, из продуктов все равно выходит влага, и пусть лучше она "уйдет" через вытяжку или открытое окно.

Если все-таки грибок образовался, жители острова точно знают, чем убрать плесень на стенах. Считается, что идеальный вариант - попшикать очаги заражения хлоркой. Можно взять белизну, перелить ее в емкость с пульверизатором и нанести точечно на пятна плесени. Если вас смущает запах, не запрещается добавлять в такой раствор эфирное масло или немного разбавлять хлорку водой.

