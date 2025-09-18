В Украине заметно подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

Уменьшение предложения ведет к подорожанию тепличных огурцов.

На этой неделе цены в Украине на огурцы от тепличных комбинатов находятся в пределах 25-45 грн/кг. В конце прошлой недели их продукция стоила в среднем на 19% дешевле. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Рост цен обусловлен изменением соотношения спрос-предложение. Тепличных огурцов на внутреннем рынке стало меньше, в то время как желающих их приобрести стало больше. Выращенные же в открытом грунте огурцы в продажу уже практически не поступают.

Ввиду сезонного сокращения предложения тепличных овощей, ценовой тренд к их подорожанию с высокой вероятностью будет продолжаться и в ближайшее время.

Стоит отметить, что сегодня тепличный огурец в Украине продают в среднем на 29% дешевле, чем это было в сентябре прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Огурец тепличный весовой в Varus продают за 49,9 грн/кг.

В Novus огурец тепличный можно найти по акции 34,99 грн/кг.

Огурцы тепличные в АТБ отпускают по цене 37,89 грн/кг.

Так же, как и тепличные огурцы, уже вторую неделю подряд дорожают выращенные в теплицах помидоры. Из-за сезонного фактора происходит сокращение предложения как грунтовых, так и тепличных томатов.

В то же время старт уборочных работ в основных регионах производства и увеличение поставок картофеля поздних сортов способствуют тому, что цены на этот овощ постепенно снижаются.

