Плетенчук добавил, что россияне не запускают какое-то постоянное количество "Шахедов", оно всегда разное.

В последнее время российские дроны из Черного моря заходят для ударов по Украине один за другим, но эффективна ли эта тактика оккупантов, пока неизвестно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, враг применяет очень разную тактику.

"С моря периодически заходят "Шахеды", и разведывательные дроны так же являются частыми "гостями", в частности в северо-западной части Черного моря", - сказал он.

Во время последних атак они использовали тактику - собирались в море и потом один за другим заходили на сушу", - рассказал о новой тактике оккупантов Плетенчук.

В то же время он не смог сказать является ли такая тактика противника действенной, но, по его словам, процент сбития вражеских БпЛА не изменился:

"Нам хватает работы. Когда "Шахеды" заходят с моря, первыми атаки отражает корабельно-катерный состав и, в любом случае это является проблемой - каждый "Шахед", в том числе сбитый, все равно где-то падает. Поэтому нам приходится бороться еще и с последствиями атак".

По его словам, сбивание дронов в акватории значительно сложнее, чем, например, в поле со стационарной платформы.

"В море - это всегда качка. Конечно, здесь надо иметь соответствующие навыки, опыт", - подчеркнул военный и добавил, что атаки дронов обычно происходят ночью, а это еще больше усложняет сбивание.

Атаки российских дронов

Напомним, ранее представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты пользуются тактикой "мух", когда наносят удары дронами со стороны Черного моря. Они собираются кучей, а затем суют на материковую Украину.

Военный объяснил, разместить на воде достаточное количество соответствующих средств очень проблематично и за счет количества, определенная часть БПЛА прорывается. Также применяется тактика сверхнизких полетов или наоборот - на большой высоте, но сам принцип - собраться в кучу, массированно зайти, чтобы хотя бы куда-то попасть.

