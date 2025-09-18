В ближайшие дни по всей Украине будет тепло.

В Украине ожидается еще буквально неделю теплой летней погоды, а потом придет похолодание. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, как минимум до 24 сентября будет удерживаться теплая погода благодаря антициклону и теплой воздушной массе.

Дневная температура составит от +20 до +25 градусов, а на юге местами столбики термометров будут подниматься до +29. Особенно тепло будет в ближайшие выходные, 21 и 22 сентября.

Такая комфортная погода продлится до 24 числа.

"Но после 25-го ожидается изменение синоптической ситуации - с севера и северо-запада может поступить холодный воздух, что приведет к снижению температуры", - сообщила эксперт.

Известный синоптик Наталья Диденко также предупреждает, но на следующей неделе в Украине должно похолодать. Температура, по ее данным, снизится по всей стране и начнутся осадки. практически повсеместно они будут в виде дождей, а в Карпатах и вокруг гор есть вероятность снега.

"С 25-26 сентября теплая погода сменится резким похолоданием и поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - сообщила она.

