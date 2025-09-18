Пара очаровала сеть своим публичным диалогом.

Известная украинская телеведущая, актриса и инфлюенсер Леся Никитюк впервые за долгое время показалась с женихом-военным Дмитрием Бабчуком. Возлюбленный сделал звезде милый сюрприз.

В своем блоге в Instagram Леся и Дмитрий снова очаровали поклонников своим публичным диалогом. Сначала телеведущая выложила фото пышного осеннего букета белых хризантем, который ей подарил жених.

Бабчук в свою очередь выложил новое селфи и у себя в stories. Мужчина сфотографировался с тем же букетом в зеркале, написав:

"Дарите своим жинкам цветы, играйте в доту, катайтесь на мопедах, присоединяйтесь к армии, и просто будьте нормальными Джекичанами".

После этого звезда телевидения показала тарелку с традиционным украинским блюдом - варениками на фоне цветов. Никитюк лаконично подписала этот кадр: "Ответочка".

На этом парочка не остановилась. Леся опубликовала редкое совместное селфи с Дмитрием, на котором видно только их счастливые лица.

Напомним, что Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук сообщили о своих отношениях год назад. В январе пара поделилась, что они обручились, а уже в июне у них родился общий сын. Недавно мальчику исполнилось три месяца, в честь этого молодая мама поделилась трогательными фото.

