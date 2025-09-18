Стало известно, когда состоится премьера новых серий.

Стриминговый сервис Netflix выпустил превью нового сезона популярного сериала One Piece. В видео съемочная группа раскрыла некоторые детали второй части.

Во втором сезоне главные герои продолжат свои морские приключения и охоту на сокровища. К своим ролям возвращаются звезды сериала Иньяки Годой, Маккэнъю Арата, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон и Тез Скайлар.

"Пираты Бриля невероятно рады вернуться, потому что история One Piece становится больше и лучше. Во втором сезоне они берут курс на Большую Полосу в поисках самой большой ценности - Единого Сокровища", - отметил в ролике исполнитель главной роли Иньяки Годой.

Видео дня

В превью подчеркивают тот факт, что персонажи сильно сблизились в течение первого сезона, поэтому во втором - они как никогда рассчитывают друг на друга. Актеры отметили, что вложили душу в этот проект и стремились донести зрителям важный месседж:

"Надо идти за своей мечтой несмотря на давление, которое мир создает для тебя".

Любимую команду ждут как новые опасности, так и легендарные сокровища. За приключениями персонажей можно будет наблюдать уже совсем скоро. Премьера второго сезона One Piece запланирована на 2026 год.

One Piece: 2 сезон - превью

Стоит отметить, что ранее Netflix досрочно продлил сериал One Piece на третий сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: