Православный праздник сегодня в народе прозвали Трофим и Зосима.

19 сентября по новому церковному календарю Церковь чтит память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. В народе дата связана с особыми традициями и приметами, по которым наши предки судили о будущем урожае и погоде. Рассказываем, какие обычаи сохранились до этого времени, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

19 сентября (2 октября в старом календаре) вспоминают благоверного князя Игоря (в монашестве Георгия) Черниговского и Киевского.

Князь Игорь жил в XII веке. Он был сыном князя Олега Святославовича и правнуком святого Ярослава Мудрого. Получилось так, что в годы княжеских межусобиц Игорь поневоле оказался втянут в борьбу за киевский престол.

Видео дня

Старший брат Игоря, князь Всеволод, назначил того своим наследником. Но правление Игоря длилось меньше двух недель - на него с войском пошел князь Изяслав. В битве под Киевом Игорь потерпел поражение: войско предало его, а самого князя взяли в плен. Там он тяжело заболел и чуть не умер, тогда же попросил постричь его в монахи.

В Феодоровском монастыре Игорь посвятил себя молитве и покаянию. Но 19 сентября 1147 года, в то время, когда он молился перед образом Богородицы, к князю ворвалась толпа ненавистников рода Ольговичей - и жестоко убила Игоря. По преданию, когда вечером того же дня тело князя внесли для отпевания в Михайловский храм, то в нем чудом зажглись все свечи. У могилы князя позже стали происходить чудеса, а в 1150 году мощи князя перенесли в Спасо-Преображенский собор Чернигова. Икона, перед которой князь Игорь молился в свои последние минуты жизни, вошла в историю как Игоревская.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

почитают мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта;

преподобномученика Зосиму, пустынника.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 19 сентября вспоминают чудо архистратига Михаила в Хонех (Михайлово чудо).

С какими молитвами обращаются 19 сентября, что можно, что нельзя делать сегодня

Князю Игорю молятся о мире, защите от предательства и врагов, об исцелении от болезней и сохранении семьи.

В народе день прозвали Трофим и Зосима - в честь других святых этого дня. Святого Зосиму издавна считают покровителем пчел, поэтому главный символ праздника сегодня - это мед.

По обычаю, на Зосиму с утра полагается съесть ложку меда натощак и запить теплой водой - чтобы укрепить здоровье на целый год. Обязательно следует угостить свежим медом близких и соседей, считается, что такая щедрость принесет благополучие в дом. У пчеловодов с сегодняшнего дня начинается так называемая Пчелиная девятина: в течение девяти дней нужно подготовить ульи к зимовке.

Церковь в этот день предостерегает от ссор, грубости, осуждения, жадности и зависти. Нельзя отчаиваться, унывать, отказывать в помощи.

В народе главные запреты связаны с медом: если не поделиться, то неудачи будут целый год.

По народным приметам 19 сентября также нельзя:

убирать в доме, чтобы не вымести удачу;

пользоваться острыми предметами - можно пораниться;

пересчитывать деньги и запасы, особенно мелочь - в течение года не хватит.

Напомним, что в Церкви прямых запретов на работу нет, даже в большой праздник, но при условии, что человек всегда найдет время для молитвы и размышлений о духовном. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 19 сентября

Народные приметы дня могут подсказать, какую погоду ждать впереди, а также зиму:

утром туман стелется - жди потепление;

береза снизу сбросила листья, но вверху зеленеет - жди ранней зимы и теплой весны;

с вечера небо затянуло облаками - погода поменяется;

ясная погода - осень будет теплой;

в лесу много грибов - летом жди дождей.

Южный ветер в этот день обещает хороший урожай озимых в следующем году, а если идет дождь - через неделю возможны заморозки.

Вас также могут заинтересовать новости: