В кино лента появится 20 августа 2026 года.

FILM.UA и Прототип Продакшн начали съемки романтической комедии "Потяг "Червона Рута", приуроченной к 35-летию Независимости Украины и 55-летию легендарного фильма-концерта.

Первый съемочный день состоялся 13 сентября - в день 55-летия премьеры одноименной песни. Фильм отсылает не только к знаковой композиции, но и к многозначности красной руты в украинской культуре: это и символ настоящей любви, и легендарная песня, и мифический цветок, и ежегодный фестиваль, и даже реальный поезд красного цвета, который курсировал в 70-х годах.

Режиссером ленты стал Алексей Есаков ("Песики"), оператор-постановщик - Юрий Король ("Потяг у 31 грудня", "Мавка. Справжній міф", "Перші дні"). Продюсируют проект Юрий Горбунов и Зоя Сошенко.

"Для меня все те артисты, которые являются выходцами с фестиваля "Червона Рута" - это сегодня цветы украинского шоу бизнеса. Оттуда вышли все. Для меня, как человека, который вырос в Ивано-Франковске, песня "Червона Рута" звучала из всех радиоточек. Это все сошлось и вместе с единомышленниками мы начали делать кино", - поделился Горбунов.

В новых ролях зрители увидят Александра Рудинского (фильм-обладатель BAFTA "Камінь, папір, ножиці"), Романа Луцкого ("Перші дні"), Екатерину Варченко ("Прикордонники"), Вячеслава Довженко ("Кіборги") и других. К любимым персонажам возвращаются Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Михаил Хома, Олеся Самаева, Дмитрий Павко и Анастасия Иванюк.

Особую интригу составляют приглашенные музыкальные звезды, имена которых раскроют ближе к премьере. В первый съемочный день на площадке присутствовали участники и победители разных лет фестиваля "Червона Рута": Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Олег Михайлюта. В фильме они исполнят любимую песню миллионов в важной сцене.

Фильм также получил благословение от семьи Зинькевичей. По состоянию здоровья Василий Зинькевич, солист "Смерічки" и исполнитель главной роли в мюзикле "Червона Рута", не смог присоединиться к съемкам в первый день, однако на площадке работал его сын Богдан, который пришел в семейной вышиванке, переданной через поколение.

