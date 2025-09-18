В целом, по его словам, планы россиян по направлениям фронта понятны, ситуация довольно сложная, "наши подразделения это осознают и реагируют".

О падении Покровска говорить рано, считает офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Об этом он сказал в эфире "24 Канала".

"Слишком рано сегодня такое говорить по Покровску. Покровск должен был упасть, по данным их (западных) аналитиков, еще до осени. На самом деле, еще рано об этом говорить, потому что враг пытался взять Покровск в оперативное окружение, но сегодня та ситуация, которая есть с севера населенного пункта, для россиян является угрожающей. И на сегодняшний момент они там могут потерять свои приоритетные позиции. Но давайте об этом раньше времени не говорить. Пусть пишут, а мы делаем свое", - подчеркнул Ткачук.

Он напомнил, что враг перебросил с Сумского направления свои силы и ресурсы на Донбасс, усиливая давление на Покровск, а также на Купянск - там открывается плацдарм на Балаклею, появляется возможность давить на Изюм с севера.

"Если говорить о Донецкой области в целом, там сейчас контингент более 260 тыс российских военных. Это примерно 33% от всей российской армады на нашей территории. То есть большое скопление, большое количество личного состава. Более 100 тыс контингента находится именно вокруг Покровска, Покровской агломерации. Там ситуация и дальше остается сложной. В то же время на севере продолжается хорошая работа 1-го корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений (о Добропольском направлении). Там удается нашим силам отжимать врага, проводить правильные хорошие действия, атаки", - подчеркнул Ткачук.

По его словам, также наши силы пытаются оттеснить россиян от Новоэкономичного, хотя враг и дальше пытается давить в сторону Мирнограда.

Говоря о южном фронте возле Покровска, военный отметил, что с той стороны в окрестностях города враг продолжает давить, продолжает малыми группами пробовать заходить к нам в тыл.

"В направлении Первого Мая есть попытки врага проникнуть дальше Покровского, до Новопавловки. И враг продолжает давить на Удачное, по которому у нас были хорошие попытки оттеснить врага и там наши силы будут пытаться стабилизировать ситуацию", - говорит Ткачук.

Он рассказал и о ситуации на Запорожском направлении. Как отметил Ткачук, враг попытался дважды-трижды сделать накаты техникой в направлении Малой Токмачки, но успеха не имел. Сейчас же россияне сосредоточили свои силы на попытках давить на Степногорск, чтобы захватить высоты и попытаться взять под огневой контроль трассу Запорожье-Орехов, которая имеет важное логистическое значение на этом направлении. Наибольшее продвижение врага - в Новопавловском направлении. По словам военного, враг таким образом пытается давить и делать проблемы на Днепропетровщине и Запорожье.

Резюмируя все озвученное Ткачук сказал, что "есть понятные планы россиян, наши подразделения это осознают и реагируют".

"Но в целом ситуация довольно сложная. Хотя нашим силам удается кое-где правильно контратаковать, применять правильные оборонительные подходы", - говорит военный.

Как сообщал ранее УНИАН, на днях The Telegraph писало, что Покровск по-прежнему остается важным украинским бастионом на востоке, который блокирует дальнейшее российское продвижение на север и юг. При этом россияне вряд ли смогут захватить город до конца года, отметили в комментарии изданию украинские бойцы.

Еще издание Sky News обнародовало материал, в котором доктор Марина Мирон из Королевского колледжа Лондона говорит об угрозе для Покровска. По ее словам, россияне изменили тактику и не хотят уже штурмовать город, поскольку это слишком сложно и требует много человеческих ресурсов, а теперь пытаются вытеснить украинцев, постепенно окружая Покровск и перерезая все маршруты снабжения.

Также мы писали, что 31 августа в Генштабе ВСУ заявили, что летняя наступательная кампания РФ завершилась "практически ничем". Как отмечалось, оккупанты не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины, зато с начала 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат (убитыми и ранеными). В Генштабе отметили, что цифры оккупантов об оккупированных территориях и населенных пунктах "значительно завышены".

