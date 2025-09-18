Он защищен от воды и способен обеспечить до двух дней работы на одном заряде.

Xiaomi вывел на рынок новый бюджетный смартфон от своего суббренда Redmi – 15R 5G. Новинка выделяется сочетанием тонкого корпуса и емкой батарейки, пишет ITHome.

Устройство может похвастаться аккумулятором 6000 мАч при толщине корпуса всего 7,99 мм и весе – 205 г. Для сравнения, у Poco C85 с таким же АКБ корпус имеет толщину 8.2 мм при весе 211 г. Производитель обещает до двух дней работы на одном заряде.

Дисплей – 6,9‑дюйма, IPS, с разрешением 720 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 810 нит. Его можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

Работает телефон на MediaTek Dimensity 6300, который дополняется до 12 ГБ ОЗУ. Из коробки установлен Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0 и гарантией четырех лет обновлений. Камеры здесь скромные: основная 13-мегапиксельная матрица с поддержкой HDR, фронтальная – 5 Мп.

Цены на Redmi 15R 5G начинаются с 1 099 юаней (≈150 долларов) за версию 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Топовая модель с 12+256 ГБ обойдется в 2299 юаней или 325 долларов.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила самый доступный геймерский монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 200 Гц. Обычно в ценовом сегменте до 150 долларов продаются игровые мониторы с разрешением 1080p.

А в конце сентября пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 17. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-телефонами на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 2, а Pro-модели получат дополнительный экран на задней панели.

