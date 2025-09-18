Сейчас Россия планирует полностью сосредоточиться на Донетчине, считает Андрей Крамаров.

Во время летней наступательной кампании Россия не ставила цель захватить Сумы, а лишь хотела отвлечь туда наши войска. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный аналитик Андрей Крамаров.

"Просто в какой-то момент они поняли, что те усилия, которые они применяют на этом направлении, не приносят им желаемого эффекта по растягиванию ресурсов Сил обороны Украины. Поэтому нахождение того количества личного состава, наверное, их командование считает, что на других ключевых направлениях оно будет эффективнее", - сказал Крамаров.

Он добавил, что на фоне этого Россия перебросила свои войска из Сумской области в район Купянска, где у них есть более важная задача - захват Купянска-Узлового. В то же время эксперт отметил, что сейчас для россиян приоритетной остается именно Донецкая область.

Видео дня

"Летом россияне стратегическую свою задачу не выполнили по оккупации Константиновки и Покровска. Сейчас мы перешли на новый этап войны. На юге также пытались, как и на севере, растянуть наши силы и ресурсы. Делая определенные маневры, имитируя попытки подготовки активных наступательных действий в Херсонской, Запорожской области", - пояснил Крамаров.

Эксперт отметил, что сейчас россияне отказались от попыток проводить отвлекающие маневры, чтобы растянуть Силы обороны Украины. Поэтому они перебросили свои силы и ресурсы из Запорожской области в Донецкую область.

"Продолжается давление на Покровск, Константиновку. И есть попытки прорваться в Славянск со стороны Лимана. Я так понимаю, президент как раз говорил о еще одном наступлении, которое сейчас в Донецкой области надо остановить", - добавил Крамаров.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области. По его словам, украинские защитники уже освободили семь населенных пунктов и зачистили от россиян еще девять.

В то же время ранее президент заявлял, что Россия планирует еще две стратегические наступательные операции на фронте. В то же время он добавлял, что Силы обороны Украины сорвали планы РФ по предыдущему наступлению.

Вас также могут заинтересовать новости: