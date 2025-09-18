Лента на основе романа Андрея Куркова получила главные награды Одесского кинофестиваля, "Молодости" и премию "Киноколо".

Вышел новый тизер-трейлер украинской драмы "Серые пчелы" (Grey Bees), ставшей одним из самых титулованных фильмов страны по итогам 2024 года. После 1,5 лет странствий по международным кинофестивалям лента наконец-то попадет в украинские кинотеатры с 23 октября 2025 года.

"Серые пчелы" – это экранизация бестселлера Андрея Куркова, который прежде всего отмечают за человечность. Произведение вошло в шорт-лист "Книги года BBC-2018" и список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker.

События книги и фильма разворачиваются в Донецкой области, в "серой зоне" АТО. В небольшом селе без электроэнергии остались жить только двое врагов детства. Под снарядами, которые иногда пролетают над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт и пытаются создать островок мира в опасной местности. Но все рушится, когда в селе появляется российский снайпер.

Видео дня

"После путешествия по Донбассу персонажи и диалоги несколько изменились. Общаясь с жителями сел, близких в то время (конец 2021 года) к линии разграничения, я понял насколько для людей является весомым понятие "дом". С учетом обстоятельств войны и отсутствия привычного быта, каждая маленькая вещь в "серой зоне" приобретает большую ценность. Главный вопрос был в том, чтобы не оценивать персонажей, а понимать их: что дает им радость или грусть, что привело их в ту точку, о которой мы повествуем, какие их надежды и страхи, что в этом замершем времени дает им ощущение того, что они действительно живы", – рассказал режиссер фильма Дмитрий Моисеев.

Главных героев в фильме сыграли Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша", "Киборги. Герои не умирают", "Собрание ОСМД") и Владимир Ямненко ("Дикое поле", также известен как участник телешоу "Золотой гусь"). Для Ямненко это уже не первая роль в кино по мотивам Куркова: он также появился в культовой ленте 1990-х "Приятель покойника".

Режиссером и сценаристом фильма стал Дмитрий Мойсеев, автор фильмов "Такие красивые люди" и "Время хризантем". Также в команде – продюсер "Киборгов" Иванна Дядюра, оператор Вадим Ильков ("Вулкан"), художник-постановщик Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежиссер Артем Мостовой (художественный руководитель номинированной на "Эмми" студии KWA Production) и другие.

Мировая премьера фильма состоялась еще в феврале 2024 года на престижном кинофестивале в Роттердаме в 2024 году. Также фильм показали на главных украинских фестивалях – Одесском ("Золотой Дюк" за лучший украинский полнометражный игровой фильм) и "Молодость" (специальная награда жюри). Кроме того, ленту признали лучшим фильмом на премии кинокритиков "Киноколо", а Виктора Жданова – лучшим актером.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Вас также могут заинтересовать новости: