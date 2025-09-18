Они предлагают присылать варианты имен для малышей, а за самые интересные идеи обещают подарки.

В Антарктике, недалеко от украинской полярной станции "Академик Вернадский", почти одновременно родились два очень милых малыша. Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, вчера украинские полярники увидели первых новорожденных тюленят Ведделла нынешнего года.

"Смотрите, какие они милые", - отмечают ученые, которые обнародовали фото малышей.

По словам биолога 30-й УАЭ Зои Швыдкой, по окраске выглядит, что оба малыша - самки. Говорится, что тюленята увидели свет на острове Винтер, который расположен напротив острова Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский".

Чтобы не беспокоить мам, полярники в основном наблюдают за семьями с дрона, именно таким образом они смотрели и за родами и очень сопереживали роженицам.

Каждая самка приводит одного ребенка, вскармливание длится около трех месяцев. Ученые объясняют, почему важно отслеживать успешность размножения тюленей Ведделла.

"Этот процесс сильно зависит от наличия морского льда, ведь именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение детенышей. С изменением климата, к сожалению, количество морского льда сокращается. Соответственно - условия для рождения "ведделят" ухудшаются", - пояснили в научном центре.

Полярники предлагают выбрать имена для двух первенцев вместе с участниками 30-й УАЭ.

Другие интересности Антарктики

Как писал УНИАН, украинские полярники наблюдают за поведением пингвинов в контексте изменения климата. Ведь в последние годы остров Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", буквально захватили теплолюбивые субантарктические пингвины, которые раньше здесь вообще не гнездились. В сезон их количество достигает 7 тысяч. По словам ученых, очень важно отслеживать время масштабного возвращения этих птиц, потому что оно связано с ледовой ситуацией в акватории. Как раз недавно на Галиндез неожиданно пришли более 2 тыс. пингвинов, но потом исчезли. Ученые предполагают, что стая просто передохнула на острове.

Также мы писали, что украинские ученые зафиксировали удивительное "ледяное ожерелье", которое образовалось, благодаря двум природным явлениям. Биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая отметила, что у сосулек оригинальная форма, как будто драгоценное ожерелье или хрустальный светильник. Глава отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк объяснил, что "ожерелье" образовалось из-за таяния толстых наслоений снега и временной метели.

