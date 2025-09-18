Гетьман не исключает, что если война в Украине закончится в 2026-2027 году, то в 2030-2031-м она начнется в Европе.

Скорее всего, война в Украине будет продолжаться и в 2026 году. Об этом в комментарии УНИАН сказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса, отвечая на вопрос о различных прогнозах относительно сроков окончания войны в Украине.

"Скорее всего, война в этом году все же не закончится. Давайте ссылаться на верифицированные источники, например, на президента Украины Зеленского. Он недавно в интервью говорил, что три атаки россиян в этом году мы отбили, ожидаем еще две. Если мы ожидаем еще две атаки, два таких наступления серьезные, то это, скорее всего, растянется до конца года", - отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что если россияне собираются делать еще две наступательные операции, то это означает, что они точно не собираются останавливаться и прекращать войну.

"Вероятно, война будет продолжаться и в 26-м году. Об этом, опять-таки, говорил, например, их Медведев... Он говорит, что экономика России на 26-й год переведена в максимальное финансирование войны. Оружия, войны, по большому счету. То есть россияне готовят наступление, как говорит Зеленский", - отметил Гетьман.

Также на вопрос относительно худшего для нас сценария он сказал:

"Худший сценарий - это длительная война, которая может растянуться на 3-4-5 лет и постепенно перерасти в общеевропейскую войну".

Гетьман добавил, что по данным верифицированных источников, Россия за ближайшие три-четыре года сможет перевооружиться и "она свои планы по захвату, скажем, территории как минимум Балтийских стран и Восточной Европы, - она их никуда не выбрасывала".

"Это у них так же в планах. Украина - это для них вроде бы первый шаг", - сказал эксперт.

Так, по его словам, "не самый худший сценарий, а скорее реалистичный: если война закончится в 26-27 году у нас, то в 30-31-м она начнется в Европе, когда Россия перевооружится".

"Поэтому Россию надо не уговаривать, не принуждать к миру через санкции даже. Россия должна быть разрушена, Карфаген должен быть разрушен", - подчеркнул Гетьман.

Военная агрессия России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, французский генерал Тьерри Буркхард отметил, что Россия перевооружается настолько быстро, что через пять лет станет "реальной угрозой" для Европы. Он выразил мнение, что боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной. Буркхард добавил, что в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".

Также мы писали, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас выразила мнение, что война в Украине может затянуться минимум еще на два года. Она считает, что в Европе сложилась ситуация, которая напоминает 1938 год, когда Чехословакия просила помощи в противостоянии Германии, но не получив ее, попала в руки нацистов.

