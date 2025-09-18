Законопроект предусматривает ставку акциза 0,1 евро за литр, то есть около 5 грн.

В бюджете на 2026 год правительство запланировало акциз на сладкую воду, который должен принести дополнительных 8,5 млрд грн в год. Как говорится в заметке Центра экономической стратегии, это мировая практика 一 более 100 стран применяют налоги на сладкие напитки. С одной стороны, это дополнительные бюджетные поступления, с другой - забота о здоровье граждан.

"Особенность украинского подхода в том, что акциз будет распространяться также и на продукцию с сахарозаменителями. В мире заменители сахара облагают налогом реже, поэтому это положение вызвало дискуссии", - отметили в Telegram ЦЭС.

Аналитики сообщили, что идея с налогообложением сладкой воды не нова - отдельный законопроект появился еще в 2023 году, также появление акциза закладывали в Бюджетной декларации и Нацстратегии доходов, правда не на 2026 год, а позже. Ускорение с акцизом можно объяснить поиском средств на Силы обороны, считают в ЦЭС.

Отмечается, что для того, чтобы акциз заработал соответствующие изменения должна поддержать Рада, а затем подписать президент. Чтобы успеть до 1 января, придется оперативно пройти все процедуры.

На сколько подорожают сладкие напитки, в частности, "Кока-Кола"

Как отметили в ЦЭС, сейчас законопроект предусматривает ставку акциза 0,1 евро за литр (около 5 грн), а ожидаемые поступления в бюджет в 2026 году оцениваются в 8,5 млрд грн. То есть, например, двухлитровая бутылка кока-колы может подорожать на 12 грн.

По состоянию на 18 сентября кока-кола в бутылках объемом 2 литра стоит в среднем 45 гривен, таким образом, после введения акциза ее цена может вырасти до 57 гривен.

Налог на сладкую воду - что известно

Еще в 2024 году финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о введении акцизного налога на сладкие напитки. Данная законодательная инициатива призвана способствовать защите здоровья людей путем введения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подслащивающих веществ.

Кабинет министров планирует в следующем году привлечь 8,5 миллиарда гривен от введения акцизного налога на сладкие напитки, говорится в приложении к проекту бюджета на 2026 год.

