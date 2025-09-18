В списке есть представители знака Телец.

С 18 сентября 2025 года для четырех знаков Зодиака наступает более мирный и уравновешенный период. В момент, когда Меркурий переходит в знак Весов, внимание сосредотачивается на справедливости, уступчивости и взаимном уважении. Каждый шаг в это время делается осознанно, без поспешности, а это подчеркивает ценность доверия и равенства в отношениях, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Эти четыре знака будут учиться тому, как проявлять себя в сложных ситуациях, и осознают, что настоящая сила рождается в сотрудничестве. 18 сентября станет напоминанием от Вселенной: вперед ведет не крайность, а баланс. Все развивается спокойно, но уверенно, и именно это придает жизни устойчивость.

Телец

Если последнее время вам казалось, что многое идет не так, то транзит Меркурия в Весах возвращает вас к равновесию. Вы ясно понимаете, что пришло время изменений - и готовы их принять.

Вселенная дает вам знак: не каждое испытание должно превращаться в борьбу. Баланс достижим, и именно туда вас ведут. Пусть вы не всегда получаете желаемое, но жизнь подсказывает - сейчас вам дается именно то, что действительно нужно.

Рак

В этот день вы начнете глубже размышлять о связях с близкими и о том, насколько искренним является ваше общение. Если ощущаете, что не все гладко, то влияние Меркурия в Весах поможет навести порядок.

Перемены будут зависеть от вашей готовности слушать других и идти на уступки. Ваша интуиция подскажет верное направление, и стоит ей довериться. Иногда, сделав шаг назад и позволив другим выразить свои мысли, вы открываете путь к миру и взаимопониманию.

Дева

Энергия этого дня принесет вам послание: пора смягчить внутреннюю критику и найти гармонию с самим собой. Меньше придирок к себе - больше уверенности и уважения к собственным чувствам.

Транзит Меркурия в Весах словно напоминает вам, что быть справедливым к себе так же важно, как и к другим. Этот день может стать началом долгосрочных изменений в лучшую сторону. А учитывая, что период приходится на сезон Девы, у вас есть шанс заложить прочный фундамент для новой, более счастливой жизни.

Рыбы

18 сентября Меркурий в Весах обращает ваше внимание на равновесие в отношениях и личные границы. Вы ясно осознаете, что отдавали слишком много, и пора восстановить баланс.

Проблемы в общении могли привести к недопониманиям, и вы не единственный, кто сталкивается с этим. Но сейчас становится очевидно: именно диалог способен открыть дверь к обновлению и новой, наполненной надеждой главе. Вселенная намекает - у вас есть все шансы на лучшее развитие событий, если вы поверите в это.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вот-вот озолотятся.

Вас также могут заинтересовать новости: