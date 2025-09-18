Отзыв касается некоторых автомобилей Palisade 2020-2025 годов выпуска.

Автокомпания Hyundai Motor отзывает более 568 тысяч автомобилей Palisade в США из-за проблемы с пряжками ремней безопасности, которые не могут должным образом защитить пассажиров во время аварии, пишет Reuters.

По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США, отзыв касается некоторых автомобилей Palisade 2020-2025 годов выпуска.

До отзыва и проведения ремонта владельцам авто советуют тщательно застегивать ремень безопасности, вставляя его в замок резким движением, а затем подтягивать ремень, чтобы убедиться, что он полностью зафиксирован.

Отмечается, что проблема появилась из-за деталей в замках ремней безопасности, которые, вероятно, были изготовлены с физическими размерами, не соответствующими техническим нормам.

