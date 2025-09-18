Это явление довольно интересно для тех, кто любит изучать космос.

У группы астероидов Арджуна появился новый член — Arjuna 2025 PN7. Этот астероид относится к числу нескольких квазилун, которые почти разделяют земную орбиту вокруг Солнца. Десятилетия назад, обнаружив и изучив первую квазилуну, астероид 1991 VG, ученые решили, что это инопланетный космический аппарат, пишет Wion.

Его заметил проект Spacewatch в 1991 году: орбита астероида была похожа на земную. Тогда это стало настоящей сенсацией, так как он находился слишком близко к Земле. Именно поэтому некоторые даже решили, что это "инопланетный космический аппарат".

Однако последующие наблюдения показали, что на самом деле это был представитель ранее неизвестного класса объектов.

Что представляет собой семейство астероидов Арджуна

Сегодня известно более 100 астероидов, относящихся к группе Арджуна. Название группа получила в честь одного из персонажей индийского эпоса — одного из Пандавов из "Махабхараты". Когда такие астероиды захватываются Землей, они становятся минилунами; в противном случае их называют квазилунами.

Arjuna 2025 PN7 находится рядом уже 60 лет

Arjuna 2025 PN7 был обнаружен 2 августа обсерваторией Pan-STARRS на Гавайях. Ученые проверили старые данные, чтобы выяснить, есть ли более ранние снимки этого астероида. Нашли несколько изображений, начиная с 2014 года. Также выяснилось, что он уже более 60 лет находится на стабильной орбите рядом с Землей и пробудет там еще примерно столько же.

Как астероиды Арджуна связаны с Землей

Астероиды Арджуна называют квазисателлитами, потому что они движутся в резонансе с Землей. Они как бы привязаны к нашей планете, но при этом не удерживаются ее гравитацией. Иногда, однако, Земля все же захватывает такие астероиды, и тогда они становятся минилунами.

Минилуны могут оставаться захваченными от нескольких недель до нескольких месяцев, пишут авторы исследования Карлос де ла Фуэнте Маркос и Рауль де ла Фуэнте Маркос. В прошлом году у Земли тоже была минилуна — Арджуна 2024 PT5, который оказался связан с земной гравитацией 29 сентября 2024 года. Это продлилось до 25 ноября.

