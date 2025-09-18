Есть три теоретических сценария, из-за которых украинцы будут массово возвращаться домой, но эти сценарии маловероятны.

На сегодня нет никаких реальных оснований ожидать, что миллионы украинских беженцев вернутся в Украину после окончания войны. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал эксперт по миграционной политике, доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий.

По его словам, теоретически стимулировать массовое возвращение украинцев домой может один из трех сценариев. Первый: европейские страны сворачивают свои программы помощи украинцам и стимулируют их возвращение в Украину.

"Но весь бизнес в ЕС взывает к чиновникам не делать этого из-за дефицита недорогой рабочей силы. Например, польский бизнес, в частности Совет предпринимательства Польши недавно в письме к президенту Каролю Навроцкому отметил, что это приведет к "риску хаоса и паралича" польского бизнеса", - говорит Гайдуцкий и добавляет, что то же касается и других стран, принявших много украинских беженцев.

Видео дня

Второй теоретический сценарий: украинцы сами захотят добровольно вернуться домой. Но, по мнению эксперта, будут возвращаться только те, кто не смог или не успел обустроиться за рубежом, пенсионеры и небольшое количество энтузиастов.

"Работающим беженцам выгодно оставаться за границей. Заработки в Польше остаются примерно в три-четыре раза выше, чем в Украине, а в Германии - выше в семь-восемь раз. Поэтому этот сценарий также не является основанием для их массового возвращения", - отмечает экономист.

Наконец, третий теоретический сценарий: если зарплаты в Украине начнут быстро расти. Этот вариант Гайдуцкий считает наименее вероятным, поскольку для этого в Украине просто нет экономических предпосылок. Он отметил, что украинские зарплаты и так являются завышенными относительно общего уровня экономического и институционального развития государства.

"По основным условиям для ведения бизнеса мы значительно ниже, то есть, хуже. (...) Предприниматель фактически уже переплачивает "премию" работникам почти в 30% за ведение своего бизнеса в таких рисковых условиях. А должен был бы платить значительно меньше, то есть зарплаты должны были бы "дисконтироваться" на риск ведения бизнеса в Украине", - считает аналитик.

Украинцы за рубежом: последние новости

Как писал УНИАН, в Польше приняли новый закон о социальных выплатах, в котором среди прочего лишили денежной помощи на детей тех украинских беженцев, которые не работают. Закон принят на фоне распространения антиукраинских настроений в Польше, на которые жаловался даже премьер-министр Дональд Туск.

Также мы рассказывали, что в соцсетях распространяется не подтвержденная официально информация, что Канада якобы начала требовать от украинских беженцев-мужчин справку о том, что они не уклоняются от военной службы в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: