Девушке удалось получить 10 тысяч гривень.

Украинская певица Оля Полякова показала, как ее старшая дочь с юмором подходит к просьбам о финансовой помощи.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеосообщение, в котором 20-летняя девушка перепевает песню легендарной рок-группы Queen "Bohemian Rhapsody", вставляя свой текст:

"Мама, ты у меня самая лучшая! Ты самая лучшая женщина на земле, на земле. Так что сбрось, пожалуйста, немного средств. Мама, я очень хочу есть, а ты такая прекрасная женщина, ну, ну пожалуйста, сбрось мне немного средств".

Впоследствии Полякова со смехом призналась, что таким образом ее дочери удалось "наколядовать" 10 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, дочь украинской певицы недавно вышла замуж за иностранца Эдена Пасарелли, с которым познакомилась во время учебы в США. Их роспись состоялась летом, в будущем они планируют организовать празднование в Европе.

Девушка рассказывала, что они живут у родителей мужа, однако недавно поделилась с подписчиками кадрами переезда в новую квартиру.

