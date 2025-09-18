В связи со смертью Андрея Парубия его депутатский мандат по решению ЦИК передан следующему кандидату в партийном списке "Европейской солидарности".

Центральная избирательная комиссия признала известную политическую активистку Татьяну Черновол, которая сейчас служит в Силах обороны Украины, избранным народным депутатом. В Верховной Раде она заменит убитого народного депутата, бывшего председателя парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата ЦИК.

В частности, в Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Андрея Парубия.

"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Татьяну Черновол, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах [на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года - УНИАН]", - говорится в сообщении.

Что известно о Татьяне Черновол

Черновол является известной активисткой и журналисткой. Она ранее уже была народным депутатом в составе политической фракции "Народный фронт" в созыве 2014-2019 годов.

Широкую узнаваемость Черновол приобрела в конце декабря 2013 года во время событий Революции достоинства. Тогда ее жестко избили, что вызвало значительный резонанс. Сама она связывала избиение с профессиональной деятельностью.

