Бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма опроверг обвинения, которые выдвинули ему журналисты издания "Украинская правда". Экс-чиновник отметил, что не скрывается от следствия и на законных основаниях покинул территорию Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Очередная сенсация из ничего - Ткач из УП нашел Шурму. Понимаю, что моя предыдущая должность сделала меня удобной мишенью. Но показывать вместо хоть каких-то доказательств видео моей дочери, которая в школе ведет благотворительный проект, - вы серьезно считаете, что это уровень расследования?", - возмутился бывший чиновник.

Он отметил, что обычно не комментирует фейки, которые в последнее время распространяют политики и журналисты, но на этот раз решил публично опровергнуть обвинения, изложенные в публикации издания.

"Факт первый - украинская сторона ввела в заблуждение правоохранительную систему Германии и получила разрешение на обыск через манипуляции в официальных документах. С этим уже разбираются местные адвокаты. Факт второй - у меня нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, хотя именно это сообщили немецкой стороне украинские детективы", - отметил Ростислав Шурма.

Он также добавил, что на самом деле нет никакого "дела Шурмы и его брата". Зато, по словам экс-чиновника, есть производство по ситуации с предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в Украину.

"Я полностью сотрудничаю с правосудием и не избегаю никаких вопросов. И в дальнейшем не собираюсь молча наблюдать, как правду искажают. Поэтому требую опровержений ложной информации от тех, кто ее обнародует", - подытожил Ростислав Шурма.