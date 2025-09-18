Илья Несходовский отметил, что реальный прожиточный минимум в разы выше.

Прожиточный минимум в Украине с 1 января 2026 года вырастет примерно на 10% и будет составлять 3328 гривень для трудоспособного лица. При этом расчетный прожиточный минимум, который использует государство для назначения различных выплат, не соответствует реальному.

Руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский в эфире Украинского Радио сообщил, что реальный прожиточный минимум в 2025 году составляет более 8 тысяч гривень.

"Минимальная зарплата, которая также вырастет со следующего года, больше соответствует реальному минимальному уровню, при котором человек может удовлетворить свои основные потребности", - указал эксперт.

При этом он отметил, что и Министерство социальной политики, и Госстат, подающий информацию по поводу прожиточного минимума, признает, что этот показатель не соответствует действительности.

"Прожиточного минимума хватит на 13 дней для обеспечения минимальных потребностей человека", - уточнил Несходовский.

Справка УНИАН. Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Как правило, это расчетный показатель, который используют для определения размера различных социальных выплат.

Проект бюджета 2026 - главные новости

Кабинет министров на заседании 15 сентября одобрил проект бюджета на 2026 год. Правительство в проекте документе предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривень.

Также Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение, предусмотрев индексацию пенсий в следующем году.

