Самые дорогие квартиры находятся в Галицком районе города.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Львова за месяц выросла на почти 2% и составляет чуть более 1,4 тысячи долларов (около 58,5 тысяч гривень). Об этом говорится на портале M2bomber.

В то же время за последнее полугодие средняя стоимость одного квадратного метра снизилась более чем на 9%. При этом за год цены поднялись на 1,6% - с 1 397 долл. до 1 419 долл. за квадратный метр.

Отмечается, что самые дорогие квартиры находятся в Галицком районе со средней стоимостью в 2 064 долл. за квадратный метр. На втором месте с существенным отрывом Франковский район - 1 682 долл. ТОП-3 замыкает Шевченковский район - 1 585 долларов за квадратный метр.

При этом самая низкая стоимость за квадратный метр жилья в Железнодорожном районе - 1 234 доллара и в Лычаковском районе - 1 298 долларов за квадратный метр.

Жилье в Украине - последние новости

По данным OLX Недвижимость, украинский рынок аренды жилья остается доступным по сравнению с Польшей. В Украине можно найти квартиру до 500 долларов, тем временем в Польше аналогичное предложение стартует от 800 долларов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сентябрь стоимость вторичного жилья в Киевеза последнее полугодие выросла на 4,4% и составила 1,6 тысячи долларов.

