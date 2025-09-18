Температура будет повышаться, а осадки практически покинут нашу страну.

С пятницы, 19 сентября, погода в Украине начнет улучшаться. Температура постепенно будет повышаться, а осадки пройдут только местами на крайнем западе. В большинстве областей будет сухо, ожидается переменная облачность и температура +20°...+24°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +21°.

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +22°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +22°.

В Тернополе 19 сентября ночью будет +8°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +8°, днем +22°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +24°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +8°, днем +22°, дождь.

В Виннице завтра будет +8°...+22°, переменная облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +8°, днем +22°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+22°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +22°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +8°...+22°.

В Одессе 19 сентября - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +22°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +22°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +21°, переменная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +22°, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +11°...+22°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +23°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +24°, возможен дождь.

Какой праздник 19 сентября, приметы погоды

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. Во времена казачества на Михаила варили хмельной мед, а затем продавали его на ярмарках и базарах. По приметам, если день теплый, то осень будет долгая. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Вас также могут заинтересовать новости: