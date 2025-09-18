Штепа заверил, что любая утечка информации из системы абсолютно исключена.

Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) в Украине будет давать гражданам возможность доступа к услугам, благодаря чему не нужно будет носить бумажки. Об этом сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа.

По его словам, Единая информационная система социальной сферы была создана в 2021 году на основе постановлений правительства, но законом, который 18 сентября принял парламент, урегулированы вопросы, касающиеся, в частности, безопасности и защиты персональных данных.

Он добавил, что возможность заходить в систему должны иметь либо сами граждане Украины по их запросу - и им будет предоставлена вся необходимая информация, - либо работники ЦПАУ и других государственных структур в том случае, когда к ним обращаются непосредственно эти граждане. Депутат отметил, что для того, чтобы работник смог получить доступ к информации в системе, он должен воспользоваться электронной цифровой подписью.

"Кроме того, каждый запрос фиксируется навсегда, в том числе фиксируются основания для получения информации и что за информация предоставлялась в ответе", - сказал нардеп.

"Таким образом, любая утечка информации из этой системы абсолютно исключена и всегда можно будет проверить, кто, когда и зачем запрашивал эту информацию", - подчеркнул Штепа.

По его словам, правительство через полгода должно публично отчитаться о том, как функционирует эта система и какие изменения были реализованы после принятия закона.

Депутат добавил, что все социальные услуги должны быть доступными для граждан, бесплатными и комфортными в получении.

"Больше не нужно будет приносить какие-либо справки. Справки о справках - никаких бумажек. Человек только должен иметь с собой документ, подтверждающий его личность", - подчеркнул Штепа.

Единая информационная система социальная сферы: что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2021 года в Украине начали внедрение Единой информационной системы социальной сферы, в частности завершили разработку первых элементов системы, среди которых - Единый социальный реестр (ЕСР). Это ключевой элемент в работе ЕИССС. Он создан на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда. Уже сейчас в ЕСР есть актуальные данные о лице, в частности информация о его документах и страховых выплатах.

С 1 октября 2022 года Минсоцполитики начало внедрять во всех регионах Украины единую информационную систему социальной сферы, благодаря которой внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать социальные услуги по месту пребывания.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отмечало, что это позволяет централизовать назначения, начисления и выплаты для ВПЛ, что значительно ускорит получение помощи и решения проблемных вопросов переселенцев.

