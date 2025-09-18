У реактивного "Шахеда" нет никаких преимуществ по сравнению с обычным, кроме большой скорости, отметил эксперт.

Эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов описал российский реактивный "Шахед", который недавно нашли в поле после того, как его сбили Силы обороны Украины.

Как пишет "Флеш" в своем телеграм-канале, "этот тип "Шахеда" не похож на иранские изделия".

"Это какой-то микс обычного "Шахеда" с реактивным. Двигатель, конечно же, китайский. А боевая часть обычная "шахедская"", - отметил эксперт.

По его словам, у реактивного "Шахеда" нет никаких преимуществ, кроме большой скорости, "да и то оказалось тут не все просто".

"Реактивный "Шахед" может лететь и 500 км/ч, но при этом он так быстро расходует топливо, что далеко долететь не может. Именно поэтому все реактивные "Шахеды" летают на скорости 280-330 км/ч", - пояснил Бескрестнов.

Однако, заметил он, этой скорости достаточно, чтобы мешать украинским мобильным огневым группам и зенитным дронам сбивать их.

"Поэтому количество реактивных "Шахедов" и их применение будет зависеть только от успехов наших зенитных дронов против обычных "Шахедов". Реактивные дроны пока дороже простых, и россияне не будут спешить переходить на них без необходимости", - добавил эскперт.

Реактивные дроны: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, реактивные "Шахеды" - новая угроза, но у Украины уже есть, чем на них ответить. Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал, что Украина продолжает разрабатывать новые FPV-дроны, которые смогут войти в "оптимальную" систему ПВО, которая покрывает разные высоты и дистанции, однако детальные характеристики этих беспилотников и их количество остаются в секрете.

По мнению авиаэксперта и заместителя директора производителя средств РЭБ Анатолия Храпчинского, Украина, вероятно, сможет найти относительно дешевое противодействие угрозе со стороны реактивных "Шахедов". Он отметил, что "мы уже предусматриваем возможность создания наших дронов-перехватчиков на реактивных скоростях", но тогда придется ставить вместо электрического двигателя реактивный. Еще одним направлением повышения эффективности дронов-перехватчиков эксперт считает улучшение средств обнаружения и наведения.

Авиаэксперт Валерий Романенко объяснял, что реактивные "Шахеды" трудно сбить мобильным пулеметным группам из-за большой скорости дронов. В то же время против них могут нормально работать переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

