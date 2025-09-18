Эксперты считают, что стоимость проекта будет "заоблачной".

В Пентагоне завершают разработку плана системы противоракетной обороны "Золотой купол", которую продвигает президент США Дональд Трамп, однако там отказались раскрывать детали относительно ее масштаба и стоимости. Об этом пишет Bloomberg.

"Сейчас он проходит проверку, и дополнительной информации нет, потому что оперативная безопасность должна быть на первом месте", - цитирует издание заявление Пентагона, опубликованное в среду.

Bloomberg указало на изменение риторики Пентагона по сравнению с двухмесячной давностью, когда генерал Воздушных сил Майкл Гетлайн обещал рассказать о своем плане по "Золотому куполу", как только завершит основные работы.

"По сути, мне дали 60 дней, чтобы разработать объективную архитектуру", - говорил он в июле на конференции по космическим инновациям и уверял, что сможет подробно рассказать о программе после завершения этого периода.

В материале предполагается, что стоимость проекта, вероятно, будет значительной. В мае Трамп заявлял, что он может стоить 175 миллиардов долларов. Но беспартийное Бюджетное управление Конгресса считает, что расходы будут значительно выше, ведь только цена на сеть космических перехватчиков может достигать 542 миллиардов долларов в течение 20 лет.

Также издание напомнило, что представитель Пентагона Кингсли Уилсон в прошлом месяце заявлял, что это будет "очень дорогая программа". Там заверили, что она "критически важна" и что "необязательно" вдаваться в детальные обсуждения стоимости.

Создание "Золотого купола" предусматривает интеграцию нескольких новых элементов в уже существующую систему противоракетной обороны и имеет целью расширить количество и сложность угроз, которые США способны будут обезвреживать. Однако критики говорят, что это будет колоссальным техническим вызовом с заоблачной ценой, ведь ни одна страна никогда не размещала перехватчики ракет в космосе.

По словам оборонного аналитика Института американского предпринимательства Тодда Гаррисона, стоимость плана "зависит от уровня географического покрытия, типов и количества угроз, которые система должна нейтрализовать, а также от устойчивости, которую она должна обеспечить".

"Даже незначительные изменения этих параметров могут изменить стоимость на сотни миллиардов долларов", - заявил эксперт.

"Золотой купол" Трампа: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в мае Трамп официально заявил о создании в США "Золотого купола" за 175 млрд долларов. Анонсируя систему, президент США сказал, что она должна заработать ориентировочно через три года. По его словам, "Золотой купол" защитит Штаты почти на 100% от всех ракет, включая гиперзвуковые.

Отмечалось, что Пентагон планирует провести испытания "Золотого купола" Трампа в 2028 году - до следующих президентских выборов в США. Источники CNN рассказывали, что для военных чиновников установили жесткий срок, чтобы доказать, что они могут воплотить в реальность видение президента США Дональда Трампа о противоракетной обороне будущего.

В августе стало известно, что США изменили подход к созданию "Золотого купола" из-за операции СБУ "Паутина". Специалист компании Leidos Даг Джонсон рассказал, что до этой операции Штаты не были настолько обеспокоены защитой объектов внутри страны. Теперь же американские эксперты признают, что уже недостаточно просто обеспечить защиту от крылатых и гиперзвуковых ракет.

