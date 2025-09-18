На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма.

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины долетели аж до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, утром местные телеграм-каналы начали писать об атаке на ООО "Газпром Нефтехим Салават".

Собеседник отметил, что по предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, после чего ее уже можно превращать в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет РФ. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атаки по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что в Волгоградской области Российской Федерации.

По предварительной информации, работа предприятия остановлена. Стоит отметить, что Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ.

