На крупнейшем в России газоперерабатывающем заводе в Оренбурге возник пожар.

Этой ночью дроны успешно атаковали сразу два важнейших объекта российской нефтегазовой отрасли - газоперерабатывающий завод в Оренбурге и нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

В частности, после атаки беспилотников на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге возник пожар.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, частично пострадала инфраструктура завода - в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов..

Видео дня

Телеграм-канал SHOT пишет, что очевидцы слышали 5-7 громких взрывов и видели задымление. Местный аэропорт не отправлял и не принимал самолеты.

Оренбургский газоперерабатывающий завод считается крупнейшим в мире газохимическим комплексом и перерабатывает 37,5 млрд м³ газа в год.

Кроме того, в российском Новокуйбышевске Самарской области дроны атаковали местный НПЗ. На видео слышны взрывы, а также виден огромный столб дыма.

Новокуйбышевский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, входит в группу ПАО "НК "Роснефть".

На заводе выпускают многие виды продукции: топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей, легковых автомобилей. Годовой объем переработки более 8,8 млн тонн нефти.

Этот завод украинские дроны атаковали уже неоднократно.

Атаки по российским НПЗ

Ранее СМИ сообщали, что украинские дроны достали до НПЗ в Тюмени, установив новый рекорд. При этом расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта.

Также стало известно, что дроны разнесли один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В ночь на 4 октября в городе Кириши, Ленинградская область РФ, беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

А 16 октября дроны успешно поразили Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий.

