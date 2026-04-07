В Раде ответили, от чего зависят сроки окончания войны в Украине

Никто не может предсказать сроки окончания войны в Украине, подобных расчетов быть не может. Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Отвечая на вопрос о том, что имел в виду внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, когда во время заседания парламента с трибуны сказал, что "нам говорят, война продлится еще 2-3 года", и действительно ли речь может идти о таком сроке, Мережко подчеркнул, что этого никто не может предсказать.
"Прекращение огня может произойти в любой момент. Но юридически, пока остается вопрос временно оккупированных территорий, с точки зрения международного права само состояние войны может сохраняться, пока этот вопрос не будет решен окончательно", – сказал депутат.
На уточнение, откуда Разумков взял такую цифру, обращаясь к сессионному залу и к депутатам, Мережко заметил, что подобных расчетов быть не может, и что "все зависит от одного человека и одной страны – от Путина и России".
Кроме того, на вопрос, могут ли такие сроки быть связаны с каденцией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, депутат отметил:
"Есть такая версия, я, по крайней мере, слышал. Что это может быть связано с каденцией Трампа. Поскольку он пока не проявляет желания выполнить свои обещания".
Мережко уточнил, что такая теория звучала среди американских и европейских обозревателей, а следующие выборы президента в США должны состояться в 2028 году.
Когда закончится война
Как сообщал УНИАН, в феврале командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко высказал мнение, что к концу 2026 года из-за ряда проблем Россия может утратить способность вести активные боевые действия в Украине.
Военнослужащий отметил, что 2027-й станет годом, когда Россия "не будет иметь возможности наращивать потенциал для оккупации Украины, для уничтожения украинского государства". И первая половина года – это будет "тормозной путь интенсивности ведения боевых действий", а к середине года "вполне вероятно, что может быть подписано мирное соглашение".
В марте экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, как и когда закончится война, сказал, что не знает, и добавил: "В любой момент спросите у израильтянина: когда закончится война? Любая: с Газой, с Ираном, очередная с Газой, очередная с Ираном...".
