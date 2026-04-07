Что ждет Путина и Россию, если война закончится: британский полковник поделился сценарием

Ингрэм считает, что России понадобятся годы, чтобы хоть немного приблизиться к нормальной жизни.

Даже если российский диктатор Владимир Путин завтра остановит войну в Украине, России понадобятся годы, чтобы хоть немного приблизиться к нормальной жизни. Такое мнение высказал полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в интервью 24 каналу.

По его словам, у кремлевского правителя нет варианта безболезненно завершить войну, ведь если это произойдет, его ближайшее окружение и олигархи потеряют значительную часть бизнес-структур, перестроенных под нужды сосредоточенных на войне криминальных схем.

"Чтобы они снова сосредоточились на том, что у них было раньше в обществе при нормальной экономике, потребовались бы нормальные отношения с международным сообществом. Даже если бы Путин завтра прекратил войну, потребовалось бы 2,5 или 10 лет, чтобы хоть немного приблизиться к чему-то, напоминающему нормальность. Следовательно, у них не будет возможности зарабатывать те деньги, которые они хотели бы", – говорит Ингрэм.

Кроме того, отметил британский военный, при условии прекращения боевых действий возникнут проблемы со всеми людьми, которые придут с передовой. Мол, хоть это и не профессиональные военные, но с боевым опытом, умением обращаться с оружием и взрывчаткой.

"Они озлоблены. Над ними издевались. Их пытали собственные командиры. Когда они вернутся в общество, у них не будет перспектив трудоустройства. Они не получат тех денег, которые им обещали, и эта злость снова выплеснется наружу. Путин и его ближайшее окружение прекрасно понимают, что не могут этого допустить", – отметил Ингрэм.

По его мнению, именно в этот момент в России может появиться определенная оппозиция или, по крайней мере, произойти ее зарождение, и это будет реально беспокоить Путина.

Путин утратил глобальное влияние

Бывший британский военный также объяснил, как изменилось глобальное влияние российского диктатора в мире после того, как Кремль потерял союзников в Сирии и Венесуэле, после ударов США по Ирану.

"Посмотрите на то, что делает Трамп. С одной стороны, его очень легко критиковать, потому что кажется, будто он поддерживает Путина и постоянно критикует президента Зеленского. Но если посмотреть на его действия с глобальной позиции, то устранение Николаса Мадуро в Венесуэле, вытеснение Башара Асада из Сирии, то, что он делает в Иране, – все это на самом деле сокращает более широкую российскую поддержку и все сильнее изолирует Россию", – считает эксперт.

По его словам, удары по российскому теневому флоту, стимулирование ЕС к таким действиям и побуждение членов НАТО реально увеличивать оборонные бюджеты еще больше усиливают давление на Россию извне.

"Поэтому, возможно, Трамп действует очень хитро и ведет игру против Путина, говоря ему на личном уровне о поддержке, но в то же время внешне он разрушает это более широкое влияние", – предположил военный.

Китай и Индия будут требовать возврата долгов

Ингрэм считает, что это окажет на Россию гораздо более серьезное долгосрочное влияние, особенно после окончания войны, когда она попытается восстановить свое влияние в мире.

"Она будет в значительной степени сосредоточена на себе. Это означает, что, сосредоточиваясь на внутренних вопросах, Россия фактически все больше зависит от Китая, Индии и других стран, привлекая их ресурсы и поддержку для финансирования войны против Украины", – говорит эксперт.

Когда же конфликт закончится, Китай и Индия будут требовать возврата долговых обязательств, а Россия не сможет себе этого позволить, считает он.

"Думаю, если мы захотим увидеть в действиях Трампа что-то положительное, хотя почти наверняка он сам так это не формулирует, то то, что он делает, оказывает гораздо более сильное долгосрочное влияние на способность России восстановиться после своей незаконной войны против Украины, чем это было бы в случае оказания всей тактической поддержки Украине ради более быстрого завершения войны", – высказал мнение Ингрэм.

Украина идет вверх

Он предположил, что следующим шагом может стать то, что "по мере усиления давления и резкого сокращения российского влияния появится поддержка Украины, которая обеспечит тактическую победу и позволит вытеснить россиян". При этом, говорит он, неважно, придет ли она из США или из Европы, "главное, чтобы Украина получила необходимые возможности".

Ингрэм признал, что Украина лидирует в мире в противодействии дронам, "поскольку имеет беспилотники, беспилотные наземные транспортные средства, беспилотные морские аппараты, надводные или подводные системы". Также он напомнил, что Украина, не имея собственного флота, уничтожила треть российского.

"Думаю, мир начинает признавать положение Украины. Поэтому Украина идет вверх. Россия зажимается международным давлением. А Путин сидит и наивно думает, что все контролирует. Нет, это не так", – подчеркнул эксперт.

Вероятное окончание войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по данным российского оппозиционного журналиста Михаила Зигаря, Путин уже готовился подписать мир с Украиной, однако авантюрное нападение Дональда Трампа на Иран и спровоцированный этим рост цен на нефть заставили российского диктатора вновь отбросить мысли о мирном сосуществовании с соседями. Он утверждает, что к таким планам диктатора подтолкнуло общее падение российской экономики.

По мнению военнослужащей Татьяны Чорновол, война России против Украины может затянуться еще на очень долгое время. Она отметила, что еще в 2022 году считала, что война продлится не менее пяти лет. Теперь же стала еще более пессимистична.

