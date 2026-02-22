Когда закончится война: командир полка 'Ахиллес' назвал год

В этом году не стоит ожидать какого-либо облегчения на фронте.

К концу 2026 года из-за ряда проблем Россия может потерять способность вести активные боевые действия в Украине.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

"Не будет за что покупать людей, которые воюют против Украины. Не будет возможности производить в необходимом количестве вооружение и иметь возможность наращивать боевые возможности путем производства вооружения, модернизации необходимых номенклатур вооружения и других средств", – сказал Федоренко.

Он добавил, что когда РФ потеряет финансовую возможность вести войну против Украины, Москве придется садиться за стол переговоров. И, по словам военного, в таком случае Кремль не будет выдвигать на переговорах неприемлемые для Украины требования.

В то же время, по его словам, в 2026 году состоятся наиболее интенсивные бои на фронте. Поскольку РФ хочет использовать это время, чтобы захватить как можно больше украинской территории.

"2027 год станет годом, когда Россия не будет иметь возможности наращивать потенциал для оккупации Украины, для уничтожения украинского государства. И первая половина года - это будет тормозной путь интенсивности ведения боевых действий. И к середине года, вполне вероятно, что может быть подписано мирное соглашение", - добавил Федоренко.

Ранее спецпредставитель США Стив Виткофф заявил, что уже в ближайшие недели могут быть "хорошие новости" о завершении войны в Украине. Он также анонсировал возможную встречу Путина с Зеленским в ближайшие три недели.

Между тем The Telegraph пишет, что Путин добился большего успеха не на фронте, а в войне за внешнее восприятие. И причиной этому, по мнению издания, является то, что он знает, чего хочет. В то время как у НАТО цели расплывчаты, противоречивы и, к тому же, короткая продолжительность внимания.

