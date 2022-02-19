Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только через КПВВ "Станица Луганская".

Оккупанты продолжают полностью блокировать движение пятью из семерых дорожных коридоров на Донбассе.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, по всей линии разграничения наблюдаются провокации российско-оккупационных войск для обострения ситуации безопасности.

"Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров. На подконтрольной Украине территории все КПВВ функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. В контрольных пунктах выполняют задания достаточное количество пограничных нарядов, готовых обеспечить как оперативный пропуск граждан, так и безопасность гражданских, которые пересекают линию разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщал УНИАН, 18 февраля главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник заявили о начало массовой эвакуации жителей оккупированных районов Донбасса в Россию из-за якобы угрозы вторжения украинских войск.

В тот же день вице-премьер – министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина совместно с международными партнерами имеет план обеспечения гуманитарных коридоров для жителей оккупированного Донбасса.

Сегодня стало известно, что российские пограничники заявили, что временно перекрыли выезд из России до оккупированных территорий Донбасса однако эвакуированных жителей продолжают принимать в приграничных регионах.

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