На Донбассе погиб боец из Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения.

В результате обстрелов оккупантов под Шумами, которые произошли 26 марта, погиб военный Максим Абрамович из города Дубровица Ровенской области.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на гибель четырех бойцов ВСУ на ДонбассеОб этом сообщила пресс-служба Дубровицкого городского совета в соцсети. "Дубровицкая община с большой болью восприняла печальную весть: на Востоке погиб боец из Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что с 2017 по 2020 год он проходил службу в Вооруженных силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабре 2020 года снова встал на защиту Украины. Погиб 26 марта в результате вражеского обстрела под селом Шумы в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

У погибшего военного осталась мама.

Обстрел боевиков под Шумами

26 марта на Донбассе в районе села Шумы в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.Раненых воинов госпитализировали.

Боевики осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее стало известно имя одного из четверых погибших. Им оказался подполковник Сергей Коваль.

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Автор: Ирина Погорелая