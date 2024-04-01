Самый сложный этап - идентификация павших.

Согласно Женевской конвенции, тела погибших и военнопленных подлежат обмену только после войны. Но в российско-украинской войне обмены начались уже после первых 6 месяцев боев.

"Мне звонили россияне и начали рассказывать, что они собираются хоронить наших ребят в определенных местах России, а я сказал, зачем? Давайте просто обменяемся", - рассказал Telegraph Олег Котенко, который в то время возглавлял пункты обмена.

Летом 2022 года МККК, офисы которого есть с обеих сторон, объединил два государства, чтобы обсудить тела павших. Обмены происходят на территории РФ. Возглавляет колонну полицейская машина. За ней группа судмедэкспертов и фургон-рефрижератор с трупами десятков российских солдат. Журналисты газеты наблюдали за обменом, но границу РФ не пересекали. По их словам, сам процесс занимает менее часа и хотя в это время действует режим прекращения огня, чувствуется напряжение.

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Сначала пограничную дорогу разминируют, чтоб пропустить фургон. После их возвращения, ее снова перекрывают минами. При этом снайперы прячутся на деревьях на краю полей, наблюдая за ходом обмена.

На границе криминалисты из Международного комитета Красного Креста проводят выборочную проверку тел. Затем фургоны с трупами попадают на территорию России. Их везут украинские спасатели, сотрудники службы безопасности Украины и представители МККК.

"Мы переходим на их сторону, потому что не хотим, чтобы на нашей территории была российская техника. Это риск, конечно, но это меньший риск, чем если бы они пришли сюда", - сказал представитель отдела по делам военнопленных Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Матвиенко.

Отмечается, что количество зарегистрированных пропавших без вести украинских солдат достигает 24 тысяч человек. Репатриация погибших с территорий, которые сейчас оккупированы Россией, является частью огромных усилий украинских государственных органов, направленных на поиск и идентификацию военных. Всего было возвращено 2495 тел, сообщил генерал Дмитрий Усов, руководитель украинского координационного центра.

"Этот коридор - единственный способ вернуться домой. Это [не только] означает, что все погибшие будут достойно похоронены в Украине [но и], что их родные и все неравнодушные граждане нашей страны смогут отдать им дань уважения", - добавил он.

Во время встречи обеих сторон украинские службы безопасности, которые передвигаются без оружия в автомобилях МККК согласно договоренностям, обмениваются списками опознавательных знаков российских солдат и, если это документально подтверждено, их именами. В это время спасатели с обеих сторон перегружают погибших.

"Присутствие МККК является сигналом безопасности для обеих сторон", - сказал Юрг Эглин, глава операций МККК в Украине.

Идентификация погибших

По словам чиновников, когда тела вернутся в Украину, процесс идентификации может длиться от 10 дней до года или больше. Как пояснил Максим Федоренко, начальник Черкасского областного морга (один из тех, которые занимаются репатриированными телами), задержка обычно связана с состоянием тел и забором образцов ДНК у родственников. Большинство репатриированных тел невозможно опознать: они обугленные, гнилые и искаженные взрывчаткой.

Во время обмена обычно возвращают от 60 до 100 погибших. Их сразу везут в морг. Гробовщик и следователи устанавливают любые личные данные, фотографируют, изымают ДНК, составляют стоматологическую карту и устанавливают причину смерти. Приоритетом являются те несколько человек, чьи документы уцелели или физически хорошо сохранились.

В морге могут исследовать только 3-4 тела в день, учитывая время, необходимое для размораживания тела. Обработка одного репатриационного груза занимает минимум от месяца до шести недель.

После обработки тела кусочки кожи, волос или ткани отправляются на выделение ДНК в государственные лаборатории. Это занимает еще около четырех дней. Согласно украинскому законодательству, сертификация ДНК является обязательной частью процесса идентификации всех погибших солдат.

Однако из-за состояния тел образцы ДНК часто имеют низкое качество, и иногда их невозможно получить. Если первый образец не генерирует достаточно данных, лаборанты могут либо взять другую часть образца для тестирования, либо запросить дополнительные образцы из морга. Тогда тела нужно еще раз разморозить, взять другой образец и лабораторная работа начинается заново.

Заместитель председателя Государственного бюро судебных экспертиз Украины Константин Дубонос сказал, что Украина подготовила 1500 лаборантов и открыла 13 лабораторий после вторжения, а в этом году планирует открыть еще пять. Это нужно, чтобы ускорить работу.

"Из года в год объемы работы выросли на 90 процентов. Даже если сейчас закончится война с репатриацией и открытиями, у нас хватит работы на следующее десятилетие", - отмечает Дубонос.

Еще одним фактором, который замедляет процесс и не контролируется властями, является то, что некоторые родственники отказываются сдать образцы ДНК, желая верить, что их близкие живы и находятся в плену. Даже родственники тех, кто был опознан и похоронен, возвращались с просьбой провести дополнительные анализы ДНК.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 февраля этого года президент Владимир Зеленский впервые назвал количество потерь Украины в войне. с 24 февраля 2022 года по сегодня на войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

В то же время отмечается, что потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские.

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