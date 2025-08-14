С начала российского полномасштабного вторжения сторонам удалось уже обменять более 10 тысяч военных.

Без лишнего шума, Украина и Россия в течение войны сумели обменять более 10 000 бойцов. В течение последних недель было возвращено около 1200 солдат, пишет The Wall Street Journal.

Хотя, как отмечает издание, переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, но им удалось создать тайный канал обмена пленными, которым непосредственно руководят офицеры военной разведки и он работает эффективно и профессионально.

Указывается, что два заклятых врага, которые почти ни в чем не договариваются, раз за разом сотрудничают по одному глубоко гуманному вопросу - военнопленных.

Как указывает издание, военные историки удивляются этому факту, ведь в разгар конфликта регулярные обмены пленными являются практически неслыханным явлением в современной войне.

Источники, с которыми общались журналисты издания указали, что обмен пленными - способ облегчить внутреннее давление, продемонстрировать прогресс иностранным государствам - в последнее время США - и избавить себя от бремени содержания и обеспечения жильем тысяч врагов.

Указывается, что с 2014 года происходили небольшие обмены пленными после оккупации Россией Крыма и части Донбасса. Однако 22 февраля 2022 года кремлевский диктатор отозвал всех своих дипломатов из Украины, а уже через два дня его 150-тысячная армия незаконно пересекла украинскую границу и началась полномасштабная война.

Менее чем через месяц после нападения России, Секретарь Координационного штаба, бригадный генерал Дмитрий Усов, в руки которого попал мобильный телефон одного из российских военных, дозвонился до генерал-лейтенанта военной разведки в Москве Александра Зорина.

Издание отмечает, что именно этот звонок и стал началом длительного сотрудничества, которое вдохновило Усова на новую роль переговорщика. Он изучал новые механизмы, как проводить обмен пленными безопасно и обращался за советом к нынешнему советнику по национальной безопасности Великобритании Джонатану Пауэллу, который когда-то помог положить конец конфликту в Северной Ирландии.

В материале говорится, что Усов прочитал копию докторской диссертации Зорина, в которой, по его словам, речь шла о переговорах по конфликтам на Ближнем Востоке. Это помогло ему понять, как наладить с ним рабочие отношения.

Однако, Зорин не выходил на связь, поэтому Усов попал на территорию, контролируемую Россией, чтобы лично встретиться с ним в разрушенном городе Мариуполь.

Указывается, что украинского бригадного генерала сопровождали две российские бронированные машины "Тавр", а над его автомобилем висел белый флаг.

Зорина сопровождали четыре российских офицера, переговоры продолжались несколько часов, обе стороны звонили своим руководителям в Киеве и Москве.

Как пишет издание, в конце концов Украина согласилась на капитуляцию: 2500 бойцов будут отправлены в российские тюрьмы. Впоследствии встал вопрос, как этих пленных вернуть домой.

Поскольку Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России, она не подходила. Поэтому, Украина обратилась к странам Ближнего Востока: Катару, Саудовской Аравии и Турции.

Отмечается, что 21 сентября Турция выступила посредником в крупнейшем обмене со времени полномасштабного вторжения России в Украину - в Анкару страна-агрессор доставила пятерых захваченных украинских командиров, тогда как Москва приняла пророссийского политика Виктора Медведчука.

Обмен пленными и сейчас продолжается между Украиной и Россией. Освобожденные в результате обмена военные нередко вывозят контрабандой списки с именами товарищей по конкретной камере. Эти данные являются доказательствами, что Россия держит в неволе таких лиц.

Согласно полученной информации, на территории России и на оккупированных территориях Украины есть около 200 мест, где содержатся украинские военные и пленные и нередко они находятся в ужасных условиях.

В то же время, как указывает издание, Украина для российских пленных выделила бывшие тюрьмы, где их не только нормально кормят, но и дают возможность зарабатывать деньги, выполняя различную работу. Таким образом, Киев стремится показать западным партнерам, что имеет моральное преимущество, относясь к своим пленным лучше, чем Россия.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 14 августа, в Украину вернулись 84 гражданина, которые находились в российском плену. Указывается, что среди освобожденных есть те, что были в неволе с 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных.

Также мы писали, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что его ведомство готовит изменения в приказы, которыми будет предусмотрено приравнивание травм, полученных защитниками в плену к травмам, полученным на поле боя. Шмыгаль добавил, что государство обеспечит всем тех, кто пережил ужасы российского плена, предоставит им внимание и индивидуальный подход.

