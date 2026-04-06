НРК становятся важной составляющей украинской логистики.

Россия создала подразделения операторов БПЛА, специализирующиеся на поражении украинской логистики. В частности, они пытаются уничтожить наземные роботизированные комплексы, рассказал Дарвин, командир второго механизированного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, в комментарии LIGA.net.

Он объяснил это тем, что Силы обороны все чаще используют НРК.

"Это закономерно. Даже если бы противник не уделял особого внимания логистике, они все равно чаще бы их поражали, просто потому, что мы активнее используем их. Что касается в целом их цели уничтожать НРК, она, конечно, есть, но я не могу сказать, что они видят в этом ключ к войне", – считает Дарвин.

Командир рассказал, что когда оккупанты проникали вглубь украинских позиций и докладывали, что видят НРК, то за этими докладами следовали удары.

Он также отметил, что оккупанты не столько прицельно "выбивают" НРК, сколько пытаются затруднить логистику Сил обороны, поражая любую технику. Также они ищут тыловые позиции Сил обороны, точки запуска дронов и артиллерию:

"У противника есть подразделения, специализирующиеся на поражении логистики. Это дроновые подразделения, которые уделяют больше внимания именно путям снабжения, в том числе и НРК".

Он добавил, что на тех направлениях, где действуют такие вражеские подразделения, это заметно. Но там, где их нет, также уделяется внимание НРК.

Как Силы обороны используют НРК

Напомним, что сфера беспилотников активно развивается. Наземные роботизированные комплексы все чаще перевозят раненых, транспортируют припасы, выполняют задачи по дистанционному минированию. В январе, в частности, украинские военные провели рекордные 7 000 операций с использованием беспилотных наземных транспортных средств.

Кроме того, создана модель НРК, которая может стать мобильной точкой запуска и самостоятельно запускать дроны на оптоволокне. Такой комплекс может выпустить четыре воздушных дрона.

